به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در آیین افتتاح «اچدی» سازی شبکه استانی که در محل صدا و سیمای مرکز کردستان برگزار شد، گفت: همگان واقفیم صدا و سیما یکی از ارکان اصلی اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در جامعه است و وظیفه بسیار خطیری را در ایام مختلف به عهده دارند.
وی با اشاره به نقش رسانه ملی در جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: عملکرد این رسانه به ویژه در مرکز سنندج در تقویت انسجام ملی و افزایش روحیه مقاومت در بین مردم تاثیر بسزایی داشت.
طبق اظهارات استاندار کردستان، هنرمندان، پرسنل و مجموعه صدا و سیما در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به خوبی درخشیدند و هیچ خللی در عزم این رسانه در راستای اطلاع رسانی و آگاهی رسانی به مردم وارد نشد و شجاعت همه همکاران این مجموعه قابل تقدیر است.
لهونی صلابت خانم امامی مجری شبکه خبر صدا وسیمای جمهوری اسلامی را به عنوان نمونه الگویی ماندگار در تاریخ کشور ستودنی دانست و با محکومیت اقدام رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن صدا و سیما در ایام جنگ ۱۲ روزه از اقدام تحسین برانگیز و واکنش شجاعانه خانم مجری و عملکرد مطلوب رسانه ملی قدردانی کرد.
وی با اشاره به جایگاه کردستان در میزبانی از زائران اربعین و تردد زوار از مرز باشماق، ادامه داد: مردم استان کردستان، شیعه و سنی عاشق اهل بیت هستند و بسیار علاقمندند که میزبان زائرین اربعین باشند.
استاندار کردستان نقش آفرینی صدا و سیما در معرفی جاذبه های استان و دعوت از زائرین اربعین برای ترد از مرز باشماق را بسیار موثر دانست و یادآور شد: شرایط آب و هوایی مناسب، امنیت پایدار و طبیعت زیبا، کردستان را به مسیری مناسب برای تردد زائران تبدیل کرده و صدا و سیما میتواند در معرفی این ظرفیت و دعوت از زائران نقشآفرین باشد.
لهونی تقویت و توسعه زیرساختهای رسانهای در استان را عاملی برای افزایش مخاطبان و نمایش بهتر ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی کردستان در سطح کشور دانست و از تلاشهای مسئولان صدا و سیما در سطح ملی و استانی برای تحقق این اقدامات قدردانی کرد.
در حاشیه این مراسم با حضور استاندار کردستان، ضمن افتتاح «اچدی»سازی شبکه استانی کردستان و فرستندههای دیجیتال مراکز استان، مستندهای فاخر دفاع مقدس رونمایی شد و از واحد سیار اچ دی و ارتباطات زنده تلویزیونی بازدید بهعمل آمد.
