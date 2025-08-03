٨٠٠ میلیارد ریال به توسعه تصفیه خانه آب شرب مهاباد اختصاص یافت

او افزود: پس از بررسی‌های کارشناسی و جلسات تخصصی، احداث سازه‌ جدید در دستور کار قرار گرفته و اعتبار لازم نیز برای آغاز عملیات تأمین شده است.

بازرس کل قضایی آذربایجان غربی گفت: با برنامه‌ریزی و پیگیری مدیران مرتبط، تلاش می‌شود در کوتاه‌ترین زمان ممکن روند تخصیص و جذب این اعتبار نهایی و عملیات اجرایی پروژه آغاز شود.

محبوبی همچنین به چالش‌های مرتبط با تنش آبی و ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت مقابله با این بحران‌ها به‌طور جدی دنبال می‌شود.

او با تأکید بر لزوم همراهی شهروندان خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش آورد سدهای مهاباد و بوکان، مشارکت عمومی در صرفه‌جویی مصرف آب در بخش‌های شرب و کشاورزی ضروری است.

دریافت ٧ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از بودجه تنش آبی برای مهاباد

فرماندار ویژه مهاباد نیز با اشاره به وضعیت منابع آبی این شهرستان گفت: حجم ذخیره آب سد مهاباد نسبت به سال‌های گذشته به‌طور چشم‌گیری کاهش یافته است.هرچند تأمین آب شرب شهروندان در حال حاضر با مشکلی مواجه نیست، اما به منظور اطمینان از پایداری این وضعیت، اجرای برنامه‌های پدافند غیرعامل در اولویت قرار گرفته است.

محمدصادق امیرعشایری افزود: تلاش داریم با رایزنی مستمر با مدیران استانی و کشوری، اعتبارات لازم را برای اجرای پروژه‌های جدید هرچه سریع‌تر جذب و عملیات ساخت زیرساخت‌های مورد نیاز را آغاز کنیم.

او ادامه داد: برای ۶ روستای فاقد دهیاری، ۱۶ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. همچنین، دریافت ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از بودجه تنش آبی انجام گرفته و پیگیری‌ها برای تخصیص ۱۰ میلیارد تومان دیگر از همین محل برای پروژه‌های آب و فاضلاب، با حمایت نماینده مجلس، در حال انجام است.

فرماندار مهاباد همچنین به موضوع پدافند غیرعامل در تامین آب اشاره کرد و اظهار کرد: یک بارج(شناور) در سد مهاباد به همین منظور در نظر گرفته شده و به زودی عملیاتی خواهد شد. این اقدام حیاتی به منظور تضمین دسترسی مردم به آب در شرایط بحرانی و جلوگیری از مواجهه با مشکل بی‌آبی طراحی شده است.

او همچنین به فرصت مناسب برای لایروبی رودخانه مهاباد با توجه به وضعیت موجود اشاره کرد و اعلام داشت که تفاهم‌نامه‌ای میان شهرداری مهاباد و شرکت آب منطقه‌ای برای تسریع در این امر مهم در دست تدوین است.

کاهش ۴۰ درصدی حجم ذخیره آب دریاچه سد مهاباد در مقایسه با سال گذشته

خالد رحمانی، مدیر امور آب شهرستان مهاباد هم گفت: حجم ذخیره آب دریاچه سد مهاباد در مقایسه با مدت مشابه پارسال کاهش ۴۰ درصدی داشته و تراز آبی دریاچه سد هم ٦متر پایین تر از مدت مشابه سال گذشته است ، وضعیتی که سبب ناترازی در حوزه انرژی این شهرستان شده است.

مدیر امور آب منطقه‌ای مهاباد در ادامه گفت: در حال حاضر، ۱.۵ متر مکعب بر ثانیه آب برای مصارف شرب، تبخیر و سایر نیازها از سد خارج می‌شود. او تصریح کرد که این رقم در مقایسه با ۱۵.۱ متر مکعب بر ثانیه در همین دوره زمانی سال گذشته، کاهش چشمگیری داشته است.

او به حجم ذخیره آب سد نیز اشاره کرد و گفت: حجم کنونی سد مهاباد ۵۹ میلیون متر مکعب است، در حالی که در سال گذشته این رقم به ۱۰۰ میلیون متر مکعب می‌رسید. رحمانی تاکید کرد که این کاهش حدود ۴۱ درصدی در حجم ذخیره آب، نشان‌دهنده وضعیت بحرانی منابع آبی است.

در پایان رحمانی افزود: امسال، یک میلیون متر مکعب آب نیز به تالاب کانی برازان اختصاص یافته و رهاسازی شده است که گامی مهم در حفظ محیط زیست منطقه محسوب می‌شود.