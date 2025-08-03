برای ساخت زندگی نو، باید فراخوان اوجالان را بپذیریم + فیلم

به گزارش کردپرس، چیغدم قلیچگون اوچار رئیس مشترک حزب مناطق دموکراتیک (DBP)، در دومین جشنواره طبیعت و فرهنگ در شهرستان دِپ از توابع خارپت در کردستان ترکیه، با اشاره به فراخوان عبدالله اوجالان برای صلح و همزیستی مشترک گفت: «برای ساختن آینده‌ای نو و غلبه بر نگرانی‌ها و تردیدها، باید دست در دست هم و شانه‌به‌شانه این مبارزه را گسترش دهیم.»

دومین «جشنواره طبیعت و فرهنگ دِپ» که به همت شهرداری قاراکوچان (Xarpêt) و با همکاری انجمن‌های محلی (KAYY-DER)، فدراسیون انجمن‌های قاراکوچان (KAR-DEF) و انجمن قاراکوچانی‌های مقیم اروپا (AV KARDEP) برگزار شد، در روز دوم خود با اجرای کنسرت به پایان رسید.

این رویداد با حضور چیغدم قلیچگون اوچار رئیش مشترک DBP، و نماینده حزب دمکراسی و برابری خلق‌ها (دم پارتی)، دیگر نمایندگان دم پارتی، اعضای مجلس زنان DBP، فعالان جنبش زنان آزاد (TJA)، مدیران استانی و شهرستانی دم پارتی در خارپت و چولیک و هزاران نفر از مردم منطقه برگزار شد. در طول برنامه شعارهایی چون «بژی سروک آپو» بارها سر داده شد.

چیغدم قلیچگون اوچار در سخنان خود ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران جشنواره، تأکید کرد:

«هر گردهمایی ما نشانه‌ای از اتحاد در برابر انکار و آسیمیلاسیون است. اکنون در برهه‌ای بسیار حساس از تاریخ صدساله این کشور قرار داریم؛ کشوری که در قوانین و نظام حقوقی‌اش هیچ جایگاهی برای ملت کُرد قائل نشده است. امروز، با فراخوان ۲۷ فوریه عبدالله اوجالان، امید به صلح شرافتمندانه و عدالت واقعی دوباره زنده شده است. این پیام بیش از همه خطاب به جوانانی است که امروز این میدان را پر کرده‌اند.»

او افزود که قاراکوچان و منطقه دپ از مهاجرت و تبعید آسیب فراوان دیده‌اند و دلیل این مهاجرت‌ها را سیاست‌های تبعیض‌آمیز و فشار بر زبان و حقوق مردم کُرد دانست:

«اگر جوانی به خاطر سخن گفتن به زبان مادری و مطالبه حق خود ناچار به مهاجرت شود، یعنی این کشور مشکل دارد. سیاست‌های جنگ ویژه، اعتیاد و فحشا را به جوانان و زنان تحمیل می‌کند و تنها راه مقابله با آن هوشیاری زنان و جوانان است.»

اوچار در ادامه به ماهیت فراگیر پیام اوجالان اشاره کرد و گفت:

«این فراخوان فقط برای ملت کُرد نیست؛ بلکه دعوتی به همه مردم و اقلیت های آیینی تحت ستم است تا زندگی و آینده‌ای مشترک بسازیم. قانون اساسی کنونی حقوق کُردها و علوی‌ها را نادیده می‌گیرد و پیراهن تنگ دولت-ملت تک‌ملیتی دیگر بر تن این کشور نمی‌گنجد. امروز به لباسی تازه، به زیست و آینده‌ای نو نیاز داریم.»

وی با انتقاد از سیاست‌های منطقه‌ای ترکیه و کشورهای خاورمیانه تأکید کرد که تنها نیرویی که امروز سخن تازه‌ای برای ترکیه و خاورمیانه دارد، جنبش آزادی‌خواهی کُرد و شخص عبدالله اوجالان است و گفت:

«برای ساختن زندگی نو باید این فراخوان را بپذیریم. برای فرزندان ملت کُرد که در زندان‌ها گروگان گرفته شده‌اند و برای امید به صلح، باید شانه‌به‌شانه و دست در دست هم این مبارزه را گسترش دهیم. ما دپ و آمد را به هیچ ذهنیتی واگذار نخواهیم کرد، بلکه از دل این ظلم، صلح، عدالت و آزادی را بیرون خواهیم کشید.»

پس از سخنرانی‌ها، گروه‌ها و هنرمندانی چون ممتاز سوکاک، که وه، ارکان توپ، دیلان توپ و میکائیل اصلان به اجرای موسیقی پرداختند و جشنواره با رقص‌های جمعی و هَلپرکی به پایان رسید.