آریانژاد: تنش آبی بانه جدی است/تنها راه حل، انتقال آب از سد چراغ ویس است

به گزارش کرد پرس، آرش آریانژاد در گفت و گو با خبرنگاران، در تشریح وضعیت بارندگی ها، گفت: امسال پنجمین سال پیاپی است که با خشکسالی مواجه هستیم و بارش ها در استان کردستان نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد کاهش داشته و این کاهش در بانه به ۵۷ درصد رسیده است.

او با بیان اینکه عملیات اجرایی این پروژه آغاز شده، اظهار کرد: پیمانکار انتخاب شده و فعالیت های اجرایی در حال انجام است، اما هنوز هیچ مبلغی از اعتبار هزار و ۲۵۰ میلیارد تومانی مصوب به پروژه تخصیص نیافته و این موضوع باید هرچه سریع تر برطرف شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان درباره ویژگی های فنی طرح نیز، بیان کرد: سامانه انتقال شامل یک ایستگاه پمپاژ در روستای میره ده، سه مخزن و یک ایستگاه پمپاژ دیگر است و آب از گردنه خان با لوله ۸۰۰ میلی متری به سد بانه و در فاز دوم به تصفیه خانه شماره یک بانه منتقل خواهد شد.

آریانژاد با اشاره به مصرف بالای آب در بانه، افزود: مصرف آب شرب در بانه تقریباً دو برابر میانگین استانی است، چرا که به دلیل ظرفیت گردشگری، جمعیت شناور آن بالاست.

او ادامه داد: در دو سال گذشته توانستیم با مدیریت منابع آبی، آب شرب را تأمین کنیم و تا چندی پیش حتی از ذخایر سدهای بانه برداشت نکرده بودیم، اما تاب آوری منابع فعلی رو به پایان است و چاره ای جز تسریع در اجرای این پروژه وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان به پیگیری های صورت گرفته برای تأمین منابع مالی اشاره کرد و یادآور شد: در حال فعال سازی ظرفیت های قانونی مثل صندوق توسعه ملی و بند «م» ماده ۲۸ مدیریت بحران هستیم و امیدواریم در مرحله اول، ۸۰۰ میلیارد تومان تخصیص یابد.

آریانژاد تأکید کرد: وضعیت آب شرب در سایر شهرهای استان پایدار است، اما بانه به دلیل موقعیت خاص و کاهش بارش ها، نیازمند رسیدگی فوری است و در این مسیر نباید زمان را از دست بدهیم.