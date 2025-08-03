به گزارش کردپرس، به گفتهی ادهم بارزانی، دو روز پیش و همزمان با سالگرد نسلکشی بارزانیها، ملا مصطفی مسعود به منطقهی بارزان سفر کرده است. ادهم بارزانی میگوید هنگام بازگشت، تعدادی از اهالی منطقه از بازگشت او جلوگیری کردهاند و به وی گفتهاند: «چند روزی است که برق نداریم و وضعیت مردم منطقه بارزان بسیار وخیم است.»
ادهم بارزانی همچنین گفت که در حال حاضر برق منطقه در دو روز اخیر دوباره وصل شده و قطع نیست.
ادهم بارزانی همچنین هشدار داده است: «اگر این وضعیت نامناسب ادامه پیدا کند اهالی منطقه بارزان منطقه را ترک خواهند کرد و به نقاط دیگر خواهند رفت.»
نظر شما