ادهم بارزانی: اهالی منطقه بارزان تهدید به ترک محل سکونت خود کرده‌اند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- ادهم بارزانی با اشاره به اعتراض اهالی بارزان نسبت به قطعی چندروزه برق، از هشدار آن‌ها درباره تخلیه احتمالی منطقه در صورت ادامه وضعیت فعلی خبر داد.

به گزارش کردپرس، به گفته‌ی ادهم بارزانی، دو روز پیش و همزمان با سالگرد نسل‌کشی بارزانی‌ها، ملا مصطفی مسعود به منطقه‌ی بارزان سفر کرده است. ادهم بارزانی می‌گوید هنگام بازگشت، تعدادی از اهالی منطقه از بازگشت او جلوگیری کرده‌اند و به وی گفته‌اند: «چند روزی است که برق نداریم و وضعیت مردم منطقه بارزان بسیار وخیم است.»

ادهم بارزانی همچنین گفت که در حال حاضر برق منطقه در دو روز اخیر دوباره وصل شده و قطع نیست.

ادهم بارزانی همچنین هشدار داده است: «اگر این وضعیت نامناسب ادامه پیدا کند اهالی منطقه بارزان منطقه را ترک خواهند کرد و به نقاط دیگر خواهند رفت.»

