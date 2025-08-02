به گزارش کردپرس، از آبفای آذربایجان غربی؛ لطیف خوش‌سیرت، از راه‌اندازی ٣ دستگاه دیزل‌ژنراتور با مجموع توان ۳۳۰۰ کاوا در شهرهای مهاباد و ماکو خبر داد و گفت: این اقدام در راستای مدیریت بحران انرژی و افزایش تاب‌آوری تأسیسات آبرسانی انجام شده است.

او افزود: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان و با پیگیری‌های مستمر معاونت بهره‌برداری، دفتر مدیریت انرژی ستاد و همکاری مدیران امور آبفای مهاباد و ماکو به بهره‌برداری رسیده است.

خوش‌سیرت با اشاره به اهمیت تأمین برق پایدار برای الکتروپمپ‌های تأمین آب در شرایط قطع برق اظهار داشت: راه‌اندازی این دیزل‌ژنراتورها، از توقف خدمات‌رسانی جلوگیری کرده و تضمین می‌کند که آب شرب شهروندان بدون وقفه تأمین شود.

سرپرست شرکت در پایان تصریح کرد: این پروژه گامی مؤثر در راستای ارتقای تاب‌آوری شبکه، کاهش اثرات بحران انرژی و تضمین استمرار خدمات پایدار به مردم به شمار می‌رود.