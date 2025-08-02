مهر بر زبان و هویت کُردی؛ درِ انجمن آموزش زبان کردی مهر و موم شد

به گزارش کردپرس، ضابطین شهرداری منطقه قوناق، امروز درِ انجمن پژوهش‌های زبان و فرهنگ «اوستا» را که در محله قوناق ازمیر فعالیت دارد، مهر و موم کردند. به گزارش آژانس ولات، پلیس دو روز پیش به بهانه «نداشتن مجوز» به این انجمن یورش برده بود و پس از آن، امروز نیز مأموران شهرداری اقدام به بستن درِ انجمن کردند.

رمضان کایگی سیز، رئیس مشترک انجمن اوستا، با اعتراض نسبت به این اقدام، گفت:

«در روزهایی که سخن از صلح به میان می‌آید، درِ انجمن ما مهر و موم می‌شود. در واقع، این مهر، بر زبان و هویت کردی زده شد.»

او از تمامی نهادهای مدنی و مدافعان حقوق بشر خواست که به این اقدام واکنش نشان دهند.

گفتنی است، انجمن پژوهش‌های زبان و فرهنگ «اوستا» از سال ۲۰۱۸ در ازمیر فعالیت دارد و دوره‌های آموزش زبان کردی برگزار می‌کند. این کلاس‌ها دو روز در هفته برگزار می‌شوند و علاوه بر کردها، افراد بسیاری از ملیت‌های دیگر همچون ترک، عرب، فارس، قرقیز و قزاق نیز در آن شرکت می‌کنند.