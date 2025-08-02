به گزارش کردپرس، امروز (روز شنبه ۲ آگوست ۲۰۲۵)، جریان گاز طبیعی آذربایجان به سوریه از مسیر ترکیه رسماً آغاز شد. این گاز از طریق خط لوله ترکیه–سوریه که از استان مرزی کیلیس عبور میکند، وارد خاک سوریه شد و نخستین گام عملی برای تأمین پایدار انرژی در مناطق شمالی این کشور پس از سالها جنگ برداشته شد.
در مراسم افتتاح این پروژه در کیلیس، آلپ ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، با اشاره به اهمیت این پروژه گفت:
«امروز در شهر انصارمان کیلیس شاهد لحظهای تاریخی هستیم. خط لوله گاز ترکیه–سوریه نماد دوستی و همکاری در حوزه انرژی است. امیدواریم این پروژه برای ملتهای ما رفاه و برای منطقه صلح به همراه داشته باشد.»
وی با یادآوری دستور رئیسجمهور رجب طیب اردوغان برای تسریع در اقداماتی که زندگی عادی را به سوریه بازمیگرداند، افزود:
«برای تأمین این نیاز حیاتی، دو هیئت تخصصی وزارتخانه به دمشق اعزام شدند و طرحهای کوتاهمدت و بلندمدت را تدوین کردند. از سال ۲۰۱۷، ترکیه امنیت انرژی مناطقی چون عفرین و ادلب را تأمین کرده و اکنون از ۸ نقطه برق به سوریه صادر میکنیم. با این خط لوله و افزایش ظرفیت، اتصال برق تا ۸۶۱ مگاوات خواهد رسید و نیاز ۱,۶ میلیون خانوار سوری را پوشش خواهد داد.»
این خط لوله که از ترک اوغلو در استان قهرمانمرعش آغاز شده و تا ایستگاه اندازهگیری یاووزلو در مرز کیلیس امتداد دارد، روزانه ظرفیت انتقال ۶ میلیون متر مکعب گاز را دارد و سالانه میتواند تا ۲ میلیارد متر مکعب گاز به سوریه برساند. این گاز برای راهاندازی نیروگاههای برق گازی در حلب و سپس حمص استفاده خواهد شد و پیشبینی میشود ۱۲۰۰ مگاوات برق تولید کند؛ ظرفیتی که پاسخگوی نیاز ۵ میلیون خانوار خواهد بود.
به گفته منابع سوری، این پروژه میتواند ساعات برقرسانی روزانه را از ۳ تا ۴ ساعت فعلی به حدود ۱۰ ساعت افزایش دهد و گامی مهم در عادیسازی زندگی مردم و بازسازی زیرساختهای حیاتی سوریه محسوب میشود.
بایراکتار همچنین از نقش آذربایجان در تأمین گاز و قرارداد سواپ بین شرکت دولتی SOCAR و ترکیه یاد کرد و افزود:
«همانطور که در پروژه نخجوان تجربه کردیم، امروز هم با شعار دو دولت یک ملت، گاز آذربایجان را به سوریه منتقل میکنیم تا نیروگاههای حلب دوباره روشن شوند.»
او همچنین از قطر بهعنوان شریک استراتژیک و حامی اصلی این پروژه قدردانی کرد و گفت روابط دو کشور در تمامی حوزهها بهسرعت در حال گسترش است.
در این مراسم، محمد البشیر وزیر انرژی سوریه، میکاییل جباروف وزیر اقتصاد آذربایجان و فهد حمد السلیطی رئیس صندوق توسعه قطر نیز حضور داشتند. به گفته مسئولان سوری، این پروژه نمادی از احیای همکاریهای منطقهای و نشانهای از بازگشت تدریجی زندگی عادی به شهرهایی است که سالها در تاریکی و بحران به سر بردهاند.
