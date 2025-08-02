لهونی: تقویت شهرداری ها در اولویت ماست/کردستان آماده میزبانی از زائران اربعین است

به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در جلسه بررسی مانده اعتبارات شهرداری ها و شورای سازمان همیاری، با تسلیت ایام اربعین و درگذشت سه فعال محیط زیست در حادثه کوه آبیدر، بر لزوم ارتقای تجهیزات آتش نشانی تأکید کرد و گفت: استان کردستان از مناطق حادثه خیز کشور است و مقابله با حوادثی مانند آتش سوزی نیازمند حضور به موقع نیروهای آموزش دیده و مجهز است؛ از این رو، شهرداری ها باید اولویت خود را به تجهیز ایستگاه های آتش نشانی اختصاص دهند.

وی همچنین بر آموزش اصولی داوطلبان آتش نشانی تأکید کرد و افزود: جذب و آموزش همیاران آتش نشانی اقدامی ضروری برای ارتقای آمادگی استان در برابر بحران هاست.

استاندار کردستان با اشاره به اینکه این استان برای چهارمین سال متوالی در مسیر تردد زائران اربعین قرار گرفته است، اظهار کرد: ضروری است زیرساخت ها تقویت و نواقص موجود رفع شود تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای فرهنگی، خدماتی، ایمنی و حمل و نقل زوار باشیم.

لهونی ادامه داد: فرصت تردد زائران از کردستان، بستری ارزشمند برای معرفی فرهنگ، تمدن و طبیعت استان به کل کشور است و اربعین نماد وحدت و انسجام ملی است و مردم کردستان از میزبانی زوار استقبال می کنند.

وی همچنین خواستار فضاسازی مناسب شهری در ایام اربعین شد و یادآور شد: شهرداری ها باید زیباسازی و فضاسازی متناسب با حال و هوای معنوی اربعین را در اولویت قرار دهند.

استاندار کردستان با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی به دومین کنگره ۵۵۳۶ شهید استان اشاره کرد و بیان کرد: تکریم شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت وظیفه همگانی ماست و این کنگره باید به بهترین شکل ممکن برگزار شود و شهرداری ها باید تمام ظرفیت های خود را برای آماده سازی زیرساخت ها به کار بگیرند.

لهونی با یادآوری ارتباط گسترده شهرداری ها با مردم، تأکید کرد: نحوه برخورد پرسنل شهرداری با ارباب رجوع نقش مهمی در رضایت یا نارضایتی شهروندان دارد و تکریم مردم و حفظ شأن ارباب رجوع باید همواره مدنظر باشد.

وی با اشاره به اهمیت سلامت اداری، گفت: مدیران دستگاه ها باید نسبت به نظارت مستمر و رعایت دقیق ضوابط اداری ساس باشند و ما در تیم مدیریتی استان، با وجود محدودیت منابع، همچنان به حمایت از شهرداری ها پایبند هستیم و رفع چالش های آنان را به طور جدی پیگیری می کنیم.