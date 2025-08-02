کردستان، دروازه صادرات کشاورزی/پایانه های مرزی باشماق و سیرانبند در اولویت توسعه

به گزارش کرد پرس، نبی الله رشنو که در چهارمین نشست مدیریت بحران استان کردستان سخن می گفت، اعلام کرد: پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با بهره پایین به بهره برداران آسیب دیده از بلایای طبیعی در دستور کار قرار دارد و تلاش می شود سقف این تسهیلات افزایش یابد.

وی با تأکید بر اینکه موضوع امهال و تمدید وام بهره برداران خسارت دیده در حال پیگیری است، افزود: در شرایطی که مخاطرات طبیعی نظیر خشکسالی، تگرگ، سیل و آتش سوزی، کشاورزان را متضرر کرده، وظیفه دولت حمایت عملی و مؤثر از تولیدکنندگان بخش کشاورزی است و با همکاری نهادهای ذی ربط، در تلاش هستیم منابع حمایتی را افزایش دهیم تا بخشی از این آسیب ها جبران شود.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به لزوم بازتعریف سازوکارهای بیمه ای، اظهار کرد: در حال رایزنی با دولت برای کاهش تعرفه های بیمه محصولات کشاورزی هستیم تا سهم مشارکت کشاورزان افزایش یابد و پوشش بیمه ای واقعی تر و مؤثرتر شود.

رشنو با تسلیت به خانواده های جان باختگان آتش سوزی اخیر در ارتفاعات آبیدر سنندج، از مشارکت گسترده مردم و نیروهای مردمی در مهار این حادثه تجلیل کرد و ادامه داد: این حرکت حماسی، نماد غیرت و وفاداری مردم کردستان نسبت به منابع طبیعی کشور است و باید با تکمیل تجهیزات، آموزش های مستمر و پشتیبانی های لازم، آمادگی مقابله با چنین مخاطراتی را افزایش دهیم.

وی با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک کردستان و مرزی بودن آن، خواستار تسریع در راه اندازی پایانه های مرزی کشاورزی در مرزهای باشماق و سیرانبند شد و یادآور شد: این مبادی مرزی می توانند به گلوگاه های راهبردی در توسعه صادرات محصولات کشاورزی تبدیل شوند و تسهیل تجارت در این مسیر به رونق اقتصادی کشاورزان منطقه و ارتقای جایگاه صادراتی استان کمک شایانی خواهد کرد.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی همچنین قاچاق دام از مرزهای غربی کشور را تهدیدی جدی برای سفره مردم دانست و بیان کرد: قاچاق دام با انگیزه های سودجویانه صورت می گیرد، اما پیامد آن، کاهش عرضه دام زنده، افزایش قیمت گوشت و تهدید ثبات امنیت غذایی خانوارها است و باید با قاچاقچیان به صورت قاطعانه برخورد شود.

رشنو خواستار برنامه ریزی دقیق و تشدید کنترل در مرزهای استان کردستان شد و گفت: در کنار حمایت از تولید، حفاظت از ذخایر دامی و تنظیم بازار، یک وظیفه ملی است که نیازمند هماهنگی میان دستگاه های اجرایی، نیروهای مرزبانی و نهادهای نظارتی است.