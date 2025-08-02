سرخط خبرهای۱۱مرداد خبرگزاری کردپرس

احتمال همپیمانی نیروهای کرد سوریه با ترکیه در صورت شکست مذاکرات با دمشق
منابع دیدهبان حقوق بشر سوریه گزارش دادهاند که رهبران شمالشرق سوریه در حال بررسی گزینههایی برای تغییر جهتگیری منطقهای خود هستند؛ از جمله گشایش کانالهایی با ترکیه و همراستایی با پیمان ملی ترکیه. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، در صورتی که مذاکرات کردها با دولت دمشق به بنبست برسد و اداره خودگردان شمالشرق هیچگونه امتیاز سیاسی به دست نیاورد، ممکن است کردهای سوریه همپیمانی با ترکیه را انتخاب کنند.
برخی از منابع دیدبان حقوق بشر سوریه اشاره کردهاند که ترکیه بهطور عامدانه در حال سنگاندازی در مسیر حصول توافق میان نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و دمشق است و تلاش میکند تا SDF را به عنوان «همپیمانی بالقوه» جذب کند.
سیپیتی: ارتش ترکیه عملیات جدیدی در اقلیم کردستان آغاز کرد
کامران عثمان، عضو تیم کردستان عراق سازمان سیپیتی آمریکا روز گذشته در بیانیهای اظهار کرد که با وجود ادامه روند صلح میان پکک و ترکیه، در روز سهشنبه، ۲۹ ژوئیه، ارتش ترکیه با مشارکت حدود ۲۵۰ سرباز، عملیات زمینی را در روستاهای منطقه (گلی) در بخش باتیفا در استان دهوک آغاز کرد.
تام باراک: مظلوم عبدی مسئولانه عمل میکند و تهدیدی برای ترکیه ندارد
تام باراک، سفیر آمریکا در آنکارا و نماینده ویژه واشنگتن در امور سوریه، در گفتوگویی با شبکه خبر تُرک ترکیه (Habertürk TV) درباره روند تحولات سوریه، غزه و همچنین مسائل نظامی میان واشنگتن و آنکارا، از جمله فروش جنگندههای F-۳۵، سخن گفت.
باراک درباره احتمال ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در ساختار نظامی و سیاسی دولت دمشق گفت:
پاسخ من مثبت است؛ این ادغام رخ خواهد داد. مظلوم عبدی در این فرآیند مسئولیتپذیر و هوشمندانه عمل میکند، تلاش میکند جامعه خود را حفظ کند و برای ترکیه تهدیدی ایجاد نمیکند. او به خوبی میداند که زمان یکپارچهسازی این ساختار جدید فرارسیده است.
