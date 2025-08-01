به گزارش کردپرس، وی در واکنش به ادعای گمشدن ۶۲ هزارمیلیارد دینار اسکناس چاپشده بهدلیل «کرم» یا «موش»، گفت: این ادعا غیرمنطقی و فاقد هرگونه پشتوانه واقعی است.
به نوشته رسانه تحلیلی خبری دراومیدیا، مظهر محمد صالح بیان کرد: سیستم نقدی عراق یکی از دقیقترین ساختارهای کنترل مالی در چاپ، نگهداری، بررسیهای دورهای و گردش اسکناس است و عملاً امکان ندارد حجم عظیمی از پول، بدون ردیابی و نظارت، از چرخه خارج یا ناپدید شود.
مشاور مالی نخستوزیر عراق همچنین گفت که میزان کل اسکناسهای منتشرشدهی عراقی هرگز به ۱۰۰ هزارمیلیارد دینار هم نرسیده، چه برسد به آنکه نیمی از آن در اثر عوامل محیطی یا بیولوژیکی از بین برود. این سخنان از نظر اقتصادی کاملاً غیرقابل باور و تخیلی است.
او اضافه کرد دادههای رسمی نشان میدهند که حدود ۸۸ درصد از اسکناسهای چاپشده خارج از نظام بانکی و در اختیار افراد هستند، که این بیشتر ناشی از فرهنگ مالی مردم عراق است، نه نگهداری در یک خزانه مرکزی که بتواند دچار گمشدن یا فساد فیزیکی شود.
مطهر محمد صالح در پایان از مردم خواست فریب شایعات بیپایه را نخورند و اجازه ندهند با ذهن و روان جامعه بازی شود؛ این ادعاها هیچ ارزش اقتصادی ندارند و صرفاً غیرمنطقی و گمراهکنندهاند.
