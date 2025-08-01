به گزارش کردپرس؛ طهماسب نجفی در حاشیه برنامه بازدید از سامانه گرمسیری که با حضور دکتر ابراهیم یخ کشی رئیس حوزه آبریز رودخانه کرخه و مرزی غرب کشور صورت گرفت؛ عنوان کرد: تداوم خشکسالی‌ها طی سال‌های اخیر موجب کاهش محسوس ذخیره سدهای استان در مقایسه با سال‌های گذشته شده است.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در شرایط خشکسالی و به ویژه در فصل گرما، حجم زیادی از همین منابع محدود ذخیره شده در پشت سدها، تبخیر می‌شود. و این تبخیر بالا علاوه بر کاهش منابع آبی، موجب بالارفتن غلظت املاح و مواد معدنی در آب و کاهش کیفیت آب آن می‌شود.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه به میزان تبخیر بالای آب در سدهای مناطق گرمسیری اشاره کرد و گفت: در دنیا راهکارهای مختلفی برای کاهش تبخیر آب سدها به کار گرفته می‌شود و استفاده از این روش‌ها برای کاهش حفظ منابع آبی در شرایط خشک‌سالی یک ضرورت بسیار مهم است.

وی افزود: می توان با استفاده از پنل‌های خورشیدی در بستر سدها، در کنار تولید برق، روند کاهش تبخیر آب را تا حد زیادی متوقف کرد.

نجفی گفت: استفاده از پوشش‌هایی مانند توپ‌های پلاستیکی و سقف‌های متحرک نیز می‌توانند از تماس مستقیم نور خورشید با سطح آب جلوگیری کنند.