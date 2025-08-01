۱۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۳

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه:

 بکارگیری روش‌های نوین یک ضرورت مهم برای کاهش تبخیر آب سدها است

سرویس کرمانشاه _ معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: در دنیا راهکارهای مختلفی برای کاهش تبخیر آب سدها به کار گرفته می‌شود و استفاده از این روش‌ها برای کاهش حفظ منابع آبی در شرایط خشک‌سالی یک ضرورت بسیار مهم است.

به گزارش کردپرس؛ طهماسب نجفی در حاشیه برنامه بازدید از سامانه گرمسیری که با حضور دکتر ابراهیم یخ کشی رئیس حوزه آبریز رودخانه کرخه و مرزی غرب کشور صورت گرفت؛ عنوان کرد: تداوم خشکسالی‌ها طی سال‌های اخیر موجب کاهش محسوس ذخیره سدهای استان در مقایسه با سال‌های گذشته شده است.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در شرایط خشکسالی و به ویژه در فصل گرما، حجم زیادی از همین منابع محدود ذخیره شده در پشت سدها، تبخیر می‌شود. و این تبخیر بالا علاوه بر کاهش منابع آبی، موجب بالارفتن غلظت املاح و مواد معدنی در آب و کاهش کیفیت آب آن می‌شود.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه به میزان تبخیر بالای آب در سدهای مناطق گرمسیری اشاره کرد و گفت: در دنیا راهکارهای مختلفی برای کاهش تبخیر آب سدها به کار گرفته می‌شود و استفاده از این روش‌ها برای کاهش حفظ منابع آبی در شرایط خشک‌سالی یک ضرورت بسیار مهم است.

وی افزود: می توان با استفاده از پنل‌های خورشیدی در بستر سدها، در کنار تولید برق، روند کاهش تبخیر آب را تا حد زیادی متوقف کرد.

 نجفی گفت: استفاده از پوشش‌هایی مانند توپ‌های پلاستیکی و سقف‌های متحرک نیز می‌توانند از تماس مستقیم نور خورشید با سطح آب جلوگیری کنند.  

 

