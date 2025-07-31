نچیروان بارزانی و فرمانده نیروهای ائتلاف: داعش همچنان تهدیدی جدی است

به گزارش کردپرس، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، و ژنرال کوین لامبرد، فرمانده نیروهای ائتلاف بین‌المللی در عراق و سوریه، تأکید کردند که گروه داعش همچنان تهدیدی واقعی برای امنیت عراق و سوریه به‌شمار می‌رود.

کردستان ۲۴ نوشت: روز پنج‌شنبه، ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵، نچیروان بارزانی در اربیل از ژنرال کوین لامبرد و هیأتی همراه استقبال کرد. در این دیدار، وزیر پیشمرگه و کنسول کل آمریکا در اقلیم کردستان نیز حضور داشتند.

بر اساس بیانیه رسمی دفتر ریاست اقلیم کردستان، در این نشست آخرین تحولات امنیتی، تهدیدهای تروریستی و تحرکات گروه داعش مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بر لزوم پیشبرد روند اتحاد نیروهای پیشمرگه و اصلاحات در وزارت پیشمرگه تأکید شد.

دو طرف متفق‌القول بودند که داعش همچنان تهدیدی جدی علیه ثبات و امنیت عراق و سوریه است و همه طرف‌های ذی‌ربط باید همکاری و هماهنگی لازم را برای مقابله با این تهدید به‌عمل آورند. همچنین استمرار مأموریت نیروهای ائتلاف بین‌المللی در این زمینه ضروری ارزیابی شد.

در این دیدار، بر اهمیت حضور فعال کردها و سایر اقوام در آینده سیاسی سوریه تأکید شد و تأثیر تحولات منطقه‌ای و روابط اقلیم و بغداد با کشورهای همسایه نیز مورد بحث قرار گرفت.