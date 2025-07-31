تماس تلفنی نچیروان بارزانی با نوری مالکی

به گزارش کردپرس، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، طی تماسی تلفنی با نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، ضمن احوالپرسی از وی، برای سلامتی و بهبودی سریعش دعا کرد.
نوری مالکی اخیراً به دلیل ناراحتی جسمی در یکی از بیمارستانها بستری شده است. به گفته "صاحب بزون حسناوی"، از اعضای ائتلاف دولت قانون و نزدیکان مالکی، وی عصر روز سهشنبه تحت عمل جراحی برای قلب و ریه قرار گرفت و این جراحی با موفقیت انجام شده است.
دفتر ریاست اقلیم کردستان اعلام کرد: در این تماس، نچیروان بارزانی برای مالکی آرزوی سلامتی، بهبودی و تندرستی کرد. نوری مالکی نیز در پاسخ، از بارزانی تشکر کرده و قدردانی خود را از این تماس ابراز داشته است.
