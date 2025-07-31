۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۲:۱۶

تماس تلفنی نچیروان بارزانی با نوری مالکی

سرویس عراق و اقلیم کردستان- نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، طی تماسی تلفنی با نوری مالکی، برای او آرزوی سلامتی و بهبودی کرد.

به گزارش کردپرس، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، طی تماسی تلفنی با نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، ضمن احوال‌پرسی از وی، برای سلامتی و بهبودی سریعش دعا کرد.

نوری مالکی اخیراً به دلیل ناراحتی جسمی در یکی از بیمارستان‌ها بستری شده است. به گفته "صاحب بزون حسناوی"، از اعضای ائتلاف دولت قانون و نزدیکان مالکی، وی عصر روز سه‌شنبه تحت عمل جراحی برای قلب و ریه قرار گرفت و این جراحی با موفقیت انجام شده است.

دفتر ریاست اقلیم کردستان اعلام کرد: در این تماس، نچیروان بارزانی برای مالکی آرزوی سلامتی، بهبودی و تندرستی کرد. نوری مالکی نیز در پاسخ، از بارزانی تشکر کرده و قدردانی خود را از این تماس ابراز داشته است.

