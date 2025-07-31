مزرعه های غیرمجاز استخراج رمزارز در بانه و سنندج کشف شد

به گزارش کرد پرس، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان اعلام کرد: در یک عملیات هماهنگ و با بهره گیری از سامانه هوشمند سراغ، یک مزرعه غیرمجاز ماینر با ۲۹ دستگاه مدل پیشرفته S۱۹ Pro HYD در یکی از واحدهای صنعتی شهرستان بانه شناسایی و جمع آوری شد.

محمدسعید سلطانی افزود: این دستگاه ها با مصرف برق بالا (حدود ۵.۶ کیلووات) معادل چند ماینر معمولی، بار سنگینی به شبکه برق وارد می کردند و ارزش ریالی هر دستگاه بیش از ۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

همچنین در عملیاتی جداگانه در شهرک بهاران سنندج، ۴ دستگاه ماینر غیرمجاز از یک واحد تجاری شناسایی شد که در حال فعالیت بودند.

سلطانی با اشاره به روند رو به افزایش این تخلفات، اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون، ۱۳۰ دستگاه استخراج غیرمجاز در ۲۵ مرکز سطح استان کشف شده که همگی با همکاری دادستانی و نیروی انتظامی انجام شده است.

وی همچنین از مشوق های مردمی برای گزارش فعالیت های غیرمجاز خبر داد و گفت: برای هر دستگاه کشف شده، بسته به اهمیت و محل شناسایی، پاداشی بین ۱ تا ۲۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است؛ ضمن اینکه اطلاعات گزارش دهندگان کاملاً محرمانه باقی خواهد ماند.

شهروندان می توانند در صورت مشاهده فعالیت مشکوک در زمینه استخراج رمزارز، از طریق شماره پیامک ۳۰۰۰۵۱۲۱، تماس با شماره ۱۲۱ یا ۱۱۰ پلیس، گزارش های خود را ارائه دهند.

به گفته مدیرعامل برق کردستان، ادامه فعالیت های غیرمجاز ماینینگ باعث نوسانات گسترده، خاموشی های ناگهانی و آسیب به تجهیزات برقی مردم می شود و تهدیدی جدی برای پایداری شبکه برق استان است.