واشنگتن باید از نفوذ خود برای توافق میان کردها و دمشق استفاده کند

به گزارش کردپرس، ویلیام روباک، مشاور پیشین نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه و از اعضای ائتلاف بینالمللی ضد داعش، تأکید کرد که ایالات متحده باید از نفوذ خود برای پیشبرد توافقی میان نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و دولت مرکزی در دمشق بهره بگیرد؛ توافقی که منافع هر دو طرف را در نظر بگیرد.
وی در مصاحبه ای با نیو ریجن اظهار داشت: «تا زمانی که آمریکا در سوریه حضور دارد، بسیار مهم است که نیروهای دموکراتیک سوریه بتوانند توازن و مصالحهای مناسب با دولت مرکزی دمشق پیدا کنند؛ توافقی که هم منافع SDF را تأمین کند و هم نیازهای دولت ملی را محترم بشمارد.»
روباک تصریح کرد که حضور نیروهای آمریکایی در شمالشرق سوریه اهرم فشاری در اختیار واشنگتن قرار داده که باید برای پیشبرد چنین توافقی از آن استفاده کند.
به گفته وی، اگرچه در توافق ۱۰ مارس میان SDF و دولت سوریه، چارچوبهایی درباره آینده این نیرو و مناطق تحت کنترل آن مشخص شده، اما بندهای کلیدی از جمله ادغام نیروهای کرد در ساختار ارتش سوریه هنوز محل اختلاف است.
روباک همچنین گفت که توماس باراک، نماینده ویژه فعلی آمریکا در امور سوریه، صراحتاً اعلام کرده که واشنگتن در نهایت از سوریه خارج خواهد شد، هرچند جدول زمانی مشخصی برای این خروج اعلام نشده است.
این مقام پیشین آمریکایی با اشاره به واقعیت ساختارهای نظامی، توضیح داد: «ساختار فرماندهی و کنترل نظامی ذاتاً متمرکز است، اما در سطح حکمرانی محلی، ممکن است فضای بیشتری برای تمرکززدایی وجود داشته باشد. جزئیات نحوه ادغام رهبری و ساختار فرماندهی SDF باید از طریق مذاکره میان دمشق و این نیروها مشخص شود.»
نیروهای دموکراتیک سوریه، که نقش اصلی را در شکست داعش در سال ۲۰۱۹ ایفا کردند، عملاً به عنوان ارتش منطقه کردنشین سوریه شناخته میشوند. در مقابل، دولت موقت سوریه در تلاش است تا با ادغام گروههای مسلح مختلف، ارتشی واحد و زیر فرمان مرکزی تشکیل دهد.
در همین حال، فرهاد شامی، رئیس دفتر رسانهای SDF، در مصاحبهای با شبکه «الیوم» سوریه گفته است: «ما خواهان پیوستن به ارتش ملی به عنوان یک بلوک واحد هستیم، اما تحویل سلاح برای ما خط قرمز است و غیرقابل مذاکره.»
از زمان سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر گذشته، دستکم دو دیدار میان مظلوم عبدی، فرمانده کل SDF و احمد الشرع، رئیسجمهور موقت سوریه برگزار شده است. با این حال، رخدادهای خونین اخیر علیه علویان و دروزیها توسط نیروهای نزدیک به دمشق، نگرانیهایی را در میان کردها درباره تضمین امنیت و مشارکت عادلانه بهوجود آورده و تمایل آنان به واگذاری سلاح را کاهش داده است.
در همین راستا، ژان-نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، نیز در تماس تلفنی با مظلوم عبدی اعلام کرده که پاریس میزبان دور بعدی مذاکرات میان SDF و دمشق خواهد بود. وزارت خارجه فرانسه همچنین بر حمایت این کشور از کردهای سوریه تأکید کرده است.
روباک در ادامه خاطرنشان کرد: «داشتن ساختار فرماندهی نظامی غیرمتمرکز بسیار دشوار است، اما جزئیات نحوه ادغام نیروها باید در مذاکره میان طرفین مشخص شود.»
او که هماکنون به عنوان معاون اجرایی مؤسسه کشورهای عربی خلیج فارس در واشنگتن فعالیت میکند، افزود: «کشورهای حوزه خلیج فارس نقش SDF را در مبارزه با داعش به رسمیت میشناسند، اما در حال حاضر تمرکز اصلیشان بر بازسازی سوریه و همکاری با دولت مرکزی دمشق است.»
در پایان، وی با اشاره به اینکه الشرع بهدنبال تشکیل دولتی فراگیر و بازتابدهنده تنوع سوریه است، گفت این وعدهها با تردیدهایی همراه است؛ چراکه برخی بازیگران داخلی و خارجی، دولت موقت را به نادیدهگرفتن اقلیتها و تکیه بیش از حد بر شریعت در تدوین قانون اساسی موقت متهم کردهاند.
رهبران کرد نیز در مواضع خود بارها بر لزوم فدرالیسم تأکید کردهاند و اتهامات مربوط به جداییطلبی را رد کردهاند.
