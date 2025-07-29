به گزارش کردپرس، «توماس باراک»، نماینده ویژه «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا در امور سوریه در توئیتی با تمجید از «مظلوم عبدی» فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) و دولت موقت سوریه، بر ضرورت گفت‌وگو و وحدت در این کشور تأکید کرد.

«توماس باراک»، نماینده ویژه ترامپ در امور سوریه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) خطاب به «مظلوم عبدی» فرمانده کل SDF نوشت: «رهبری شما و تلاش‌های مداوم نیروهای سوریه دموکراتیک، در کنار تعهد قاطع دولت موقت سوریه به شمول‌گرایی تحت ریاست‌ «احمد شرع»، برای دستیابی به سوریه‌ای باثبات با یک ارتش، یک دولت، یک کشور حیاتی است. ما قدردان گفت‌وگوی سازنده برای پیشبرد ادغام و وحدت هستیم و منتظر ادامه مذاکرات برای آینده‌ای امن می‌مانیم.»