سرخط خبرهای۶مرداد خبرگزاری کردپرس

ویسی آکتاش از قول اوجالان: جزیره امرالی را به جزیره صلح تبدیل خواهیم کرد

ویسی آکتاش، از اعضای باسابقه پ.ک.ک، پس از تحمل ۳۱ سال و ۳ ماه حبس در زندان فوق امنیتی امرالی، آزاد شد و با استقبال گسترده مردمی در شهر آمد (دیاربکر) روبه رو شد.

آکتاش در اولین اظهارات خود پس از آزادی، درودهای عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ.ک.ک، را به مردم رساند و به نقل از او گفت: جزیره امرالی را به جزیره صلح تبدیل خواهیم کرد.

مادر وی، فائقه آکتاش، در واکنش به آزادی فرزندش گفت: از آزادی او بسیار خوشحالم و امیدوارم تمام زندانیان سیاسی نیز آزاد شوند.

شیوخ قبایل عرب رقه و دیرالزور: همراه و هم سو با نیروهای اس دی اف هستیم

شیوخ و بزرگان قبایل عرب در مناطق رقه و دیرالزور با صدور بیانیه ای رسمی، شایعات مربوط به فراخوان «بسیج عمومی» علیه نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) را تکذیب کردند. آنها ضمن اعلام حمایت کامل از نیروهای SDF، خواستار وحدت، ثبات و تلاش برای تحقق صلح در منطقه شدند.

در این بیانیه، که توسط قبایل برجسته عرب صادر شده، آمده است: «اخبار منتشرشده مبنی بر مخالفت ما با SDF جعلی و با هدف ایجاد فتنه و تفرقه است.

گفت وگوی تلفنی مکرون با احمد الشرع؛ تأکید بر پیشبرد مذاکرات دمشق و اس دی اف

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در تماس تلفنی با احمد الشرع، رئیس دولت موقت سوریه، بر ضرورت پیشرفت در مذاکرات میان دولت دمشق و نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) تأکید کرد. او خواستار مشارکت فعال همه طرف های داخلی در روند حل وفصل سیاسی بحران سوریه شد.

مکرون با ابراز نگرانی از خشونت های اخیر در سوریه، گفت: «تحولات اخیر نشانه ای از شکنندگی روند سیاسی است و باید از تکرار خشونت های گذشته جلوگیری شود.»

همچنین اشاره شد که رایزنی هایی با اسرائیل درباره تأمین امنیت مرزهای سوریه و لبنان در حال انجام است. در روز گذشته نیز، وزیر امور خارجه فرانسه با مظلوم عبدی، فرمانده کل SDF، دیدار کرده و از لزوم مشارکت کردها در ساختار آینده سوریه حمایت کرده بود.