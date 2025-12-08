۱۷ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۷

رئیس اداره ترانزیت اداره‌کل راهداری استان:

بیشترین تردد ناوگان باری آذربایجان غربی مربوط به مرز تمرچین است

بیشترین تردد ناوگان باری آذربایجان غربی مربوط به مرز تمرچین است

سرویس آذربایجان غربی- رئیس اداره ترانزیت اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی گفت:بیشترین تردد ناوگان حامل کالاهای صادراتی و وارداتی در سال جاری مربوطبه پایانه مرزی تمرچین با رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته است.

به گزارش کردپرس، هاوری مدرس، با اشاره به تردد بیش از ۵۱۳ هزار دستگاه ناوگان حامل کالاهای صادراتی و وارداتی از پایانه‌های مرزی استان در ۸ماهه سالجاری از  رشد ۶ درصدی این ترددها نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل خبر داد و گفت: بیش از ۵۱۳ هزار دستگاه ناوگان حامل کالاهای صادراتی و وارداتی از پایانه‌های مرزی استان تردد کرده است.

 رئیس اداره ترانزیت اداره‌کل راهداری استان ادامه داد: بیشترین تردد در این مدت مربوط به پایانه مرزی تمرچین با ۲۳۰ هزار و ۸۵۴ دستگاه ناوگان باری است که رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد.

مدرس اضافه کرد: در این مدت بیش از ۴ میلیون و ۲۲۱ هزار مسافر ایرانی و خارجی نیز از پایانه‌های مرزی استان عبور کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه ۴.۷۱ درصد افزایش داشته است.

 رئیس اداره ترانزیت اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی گفت: بیشترین میزان تردد مسافر مربوط به پایانه مرزی رازی با بیش از یک میلیون و ۱۹۸ هزار نفر بوده و پس از آن پایانه تمرچین با بیش از یک میلیون و ۱۷۷ هزار نفر قرار دارد که میزان تردد مسافر از این پایانه نسبت به مدت مشابه ۴۴.۸۶ درصد افزایش یافته است.

او اظهارکرد:طبق آمار ها این تعداد مسافر توسط ۷ هزار و ۵۹۹ دستگاه ناوگان مسافربری جابه‌جا شده‌اند که بیشترین تردد ناوگان مربوط به پایانه مرزی تمرچین با ۳ هزار و ۵۹۳ دستگاه است.

رئیس اداره ترانزیت اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی تصریح کرد: افزایش ترددها به دلیل بهبود زیرساخت‌ها و فعالیت‌های شبانه روزی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان در سال های اخیر است که با هدف راحت‌تر شدن عبور و مرور مسافران و ناوگان باری انجام شده است.

کد مطلب 2791490

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha