به گزارش کردپرس، طبق گزارش‌های رسمی از جلسه کمیسیون پارلمانی صلح ترکیه، در هنگام پرسش از عبدالله اوجالان درباره مظلوم کوبانی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) اوجالان تایید کرد که کوبانی «به او نزدیک است و از او حرف شنوی دارد». گلستان کیلیچ کوچیت، نماینده حزب کردی(DEM) و یکی از سه نماینده‌ای که با اوجالان ملاقات داشتند، در مصاحبه‌ای بیان کرد که اوجالان گفته است که «کوبانی و الهام احمد به من گوش می‌دهند و آن‌ها مرا جدی می‌گیرند.»

مظلوم کوبانی در مصاحبه‌ای با آژانس خبری وابسته به حزب کارگران کردستان گفته است که تماس‌های مکتوبی با اوجالان برقرار شده و اوجالان خواهان ملاقات با مقامات کردی سوریه از جمله مقامات SDF است. او همچنین افزود که اگر چنین ملاقات‌هایی ترتیب داده شود، آن‌ها آمادگی برای دیدار با اوجالان را دارند. در این مصاحبه، کوبانی بیان کرد که برخی مشکلات در مثلث SDF–PKK–و ترکیه وجود دارد که «فقط رهبر آپو» (نام مستعار اوجالان) می‌تواند آن‌ها را حل کند.

این دیدار که روزی غیرقابل تصور به نظر می‌رسید، حالا به طور فزاینده‌ای ممکن به نظر می‌رسد. شایعاتی در رسانه‌های ترکیه مطرح شده که می‌گویند شخصیت‌هایی از SDF مانند مظلوم کوبانی و الهام احمد ممکن است– یا در جزیره ایمرالی، جایی که او در حبس به سر می‌برد، یا احتمالاً پس از انتقال او به شرایط حبس خانگی، به دیدار اوجالان بیایند.

تا به حال، موضع اوجالان درباره مسئله SDF به طور عمدی ابهام‌آمیز بوده، حتی در زمانی که روند خلع سلاح پ.ک.ک پیشرفت کرده است. این ابهام، به نوعی اهرم فشار است: زیرا تا زمانی که «مسئله روژاوا» حل نشده باشد، اوجالان ابزار مهمی برای معامله با ترکیه در اختیار دارد.

آیا ترکیه چنین دیداری را ممکن می‌کند؟

در حال حاضر، مقامات ترکیه، به ویژه با توجه به بن‌بست توافق ۱۰ مارس میان SDF و دمشق و تنها یک ماه مانده به پایان مهلت، آن در حال بررسی استراتژی جدیدی برای سیاست‌های خود در مورد سوریه هستند. برخی از تحلیلگران بر این باورند که ترکیه ممکن است در حال بررسی این باشد که دیداری بین مظلوم کوبانی، الهام احمد و اوجالان ترتیب دهد و به دنبال آن چارچوب جدیدی برای آینده سوریه را معرفی کند.

تئوری‌ها و اختلافات داخلی در ترکیه

یکی از تئوری‌ها این است که روند صلح جدید ممکن است به نوعی اوجالان را به عنوان ذینفع رسمی در مسئله SDF وارد کند؛ به این ترتیب که روابط SDF با ترکیه از طریق اوجالان تقویت شود و از این ارتباط به عنوان وزنه‌ای برای مقابله با تحولات سیاسی در سوریه و به ویژه در برابر نفوذ اسرائیل در جنوب سوریه استفاده گردد.

اما برخی دیگر از تحلیلگران بر این باورند که اختلافات داخلی در ترکیه و بین اردوغان و دولت باغچلی، متحد ملی‌گرایش، بر سر این موضوع شدت خواهد گرفت. باغچلی به طور علنی از اوجالان حمایت کرده و او را «رهبر بنیان‌گذار» معرفی کرده است، در حالی که در بخشی از دستگاه دولتی ترکیه، به ویژه در روابط با مسعود بارزانی، تلاش‌هایی برای ترویج بارزانی به عنوان رقیب اوجالان به چشم می‌خورد.

در ماه‌های آینده، این گونه اختلافات داخلی در ترکیه بر سر سیاست‌های سوریه و وضعیت اوجالان ممکن است شدیدتر شود. اینکه آیا مظلوم کوبانی و الهام احمد به دیدار اوجالان خواهند رفت، یکی از روشن‌ترین نشانه‌ها از این است که کدام جناح داخلی در ترکیه در حال پیروز شدن است.

نشنال کانتکست