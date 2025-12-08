۳۳ اثر از صنعتگران حوزه صنایع دستی کردستان موفق به دریافت مهر اصالت شد

به گزارش کرد پرس، پویا طالب نیا در جمع خبرنگاران، گفت: در هشتمین دوره داوری مهر اصالت ملی صنایع دستی که در سنندج برگزار شد، ۸۷ اثر از هنرمندان استان مورد ارزیابی و داوری کارشناسان قرار گرفت.

وی اظهار کرد: در این دوره ۳۳ اثر از استان کردستان حائز امتیاز لازم شناخته شد و توانست مهر اصالت ملی را دریافت کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان با اشاره به تنوع آثار ارائه شده، افزود: آثار ارائه شده در این دوره از رشته های ساز سازی، نساجی سنتی، نازک کاری چوب، گلیم بافی، سراجی سنتی، خراطی چوب، مشبک چوب، ارغوان بافی و پستک بافی بودند.

طالب نیا این دستاورد را گامی مؤثر در معرفی توانمندی های هنرمندان استان دانست و ادامه داد: با ثبت این آثار، تاکنون ۲۱۰ اثر صنایع دستی کردستان مهر اصالت ملی و ۱۰ اثر نیز مهر اصالت جهانی دریافت کرده اند.

وی یادآور شد: داوری مهر اصالت ملی هر دو سال یک بار برگزار و آثار منتخب توسط کارشناسان و پیشکسوتان صنایع دستی کشور بر اساس ۴ معیار اصالت، مرغوبیت، نوآوری و بازاریابی انتخاب می شوند.