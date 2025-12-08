حکم اخراج ۸ معلم کردستانی قطعی شد

به گزارش کرد پرس به نقل از هفته نامه سیروان، ۳ معلم سنندجی، ۴ معلم دیواندره ای و یک معلم مریوانی، ۸ معلم اخراجی هستند که با تصمیم واحد تخلفات اداری آموزش و پرورش به خدمات آن ها پایان داده شده است. ۷ نفر از آن ها دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و افزون از بیست سال به عنوان معلم شاغل بوده و بیشتر در مقطع متوسطه تدریس می کردند.

شهریور ماه سالجاری استاندار کردستان و نماینده ولی فقیه در نشستی مشترک با معاون حقوقی رئیس جمهور، خواستار رسیدگی ویژه دولت به مشکلات معلمانی شد که «حکم قطعی» اخراج برای آن ها صادر شده بود. استاندار کردستان گفته بود: شخصاً او به دیدار وزیر آموزش و پرورش رفته و موضوع برخورد با معلمان را پیگیری کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان هم درخواست کرده بود دولت شرایطی فراهم کند «تا مشکلات این قشر خدوم برطرف شده و زمینه بازگشت آنان به خدمت فراهم آید».

معاون حقوقی رئیس جمهوری هم وعده داده بود: موضوع تعلیق معلمان کردستانی را از مراجع حقوقی و دستگاه های دولتی پیگیری کند.

با این وصف، اکنون با روشن شدن نتیجه اعتراض معلمان به احکام صادره در دیوان عدالت اداری، اخراج آن ها قطعی شده است.

اسامی معلمان اخراجی:

١- مجید کریمی (سنندج) - کارشناسی ارشد علوم سیاسی ٢٣ سال سابقە رسمی و ٢۵سال معلمی با احتساب سنوات حق التدریس.

٢- غیاس نعمتی (سنندج) - کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی با ١٨ سال سابقە.

٣- جهانگیر بهمنی (سنندج) - کارشناسی ارشد فیزیک با ٢٣ سال سابقە.

۴- امید شاە محمدی (دیواندرە) - کارشناسی ارشد زیست شناسی با ٢۶ سال سابقە.

۵- پرویز احسنی (دیواندرە)- کارشناسی ارشد زمین شناسی با ٢١ سال سابقە.

۶- کاوە محمدزادە (دیواندرە) دانشجوی ارشد جامعە شناسی با ٢٢سال سابقە.

٧- هیوا قریشی (دیواندرە) - کارشناسی ارشد ادبیات با ٢۶ سال سابقە.

٨- سمیە اختر شمار (مریوان) - کارشناسی زبان انگلیسی با ١٨ سال سابقە.

مجید کریمی گفته است که ۲ نفر از معلمان کردستان علاوه بر اخراج دایم از شغل معلمی، به انفصال دائم از خدمت مشاغل دولتی هم محکوم شده اند.

دیگر احکام قطعی شده: انفصال ۶ ماە تا یک سال

٩- شهرام کریمی (سقز) - کاردانی هنر های تجسمی و کارشناسی زبان انگلیسی با ١٨سال سابقە.

١٠- لقمان اللە مرادی (سقز) - کارشناسی ارشد علوم سیاسی با ٢۶ سال سابقە.

١١- صلاح حاجی میرزایی (سنندج)- کارشناسی ارشد تاریخ با ٢٧ سال سابقە کە تازگی بازگشت بە کار شدە.

بازنشستگی اجباری با تقلیل گروە

١٢- نسرین کریمی (سنندج) - کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی با ٢۶ سال سابقە و تقلیل دو گروە.

١٣- لیلا زارعی (سنندج) ٣٢سال سابقە با تقلیل یک گروە.

١۴- سلیمان عبدی (سقز) - کارشناسی مکانیک با ٣٠سال سابقە و تقلیل دو گروە.

تبعید بە استان دیگر

١۵- فیصل نوری (سنندج) - کارشناسی ارشد ریاضی تبعید بە کرمانشاه.

محرومیت از پست معاونت و مدیریت

١۶- محی الدین ریحانی (سنندج) - کارشناسی ارشد فلسفە تعلیم و تربیت ۵ سال محرومیت از معاونت و مدیریت.

۱۷- تابان حدادیان (سنندج) - ۲۰ سال سابقه خدمت - کارشناسی ارشد زبان شناسی - یک سال محرومیت از معاونت و مدیریت و ۳ ماه کسر حقوق.