کشف ١٠٥ کیلوگرم مواد مخدر در مهاباد

او با اشاره به شناسایی اعضای شبکه با انجام اقدامات اطلاعاتی اضافه کرد: ماموران حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی ٣دستگاه خودرو سواری را متوقف و از آنها ۱۰۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف کردند.

فرمانده انتظامی مهاباد با بیان اینکه در این رابطه ٣ دستگاه خودرو توقیف و ۱۰ متهم دستگیر شدند، اضافه کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شدند.

سرهنگ رسولیان از همکاری و تعامل مردم با عوامل انتظامی در این شهرستان قدردانی کرد و گفت: شهروندان در صورت مشاهده افراد مشکوک و توزیع‌کنندگان مواد مخدر با شماره تلفن ۱۱۰ تماس و عوامل انتظامی را مطلع سازند تا نیروهای انتظامی بتوانند با ورود به موقع خود با سوداگران مرگ مقابله کنند.