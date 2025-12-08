کشف ١٠٥ کیلوگرم مواد مخدر در مهاباد

به گزارش کردپرس، سرهنگ امیررضا رسولیان در این باره افزود: در پی دریافت خبری مبنی بر انتقال محموله مواد مخدر ، رسیدگی به موضوع طی چند هفته در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر مهاباد قرار گرفت.
او با اشاره به شناسایی اعضای شبکه با انجام اقدامات اطلاعاتی اضافه کرد: ماموران حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی ٣دستگاه خودرو سواری را متوقف و از آنها ۱۰۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف کردند.
فرمانده انتظامی مهاباد با بیان اینکه در این رابطه ٣ دستگاه خودرو توقیف و ۱۰ متهم دستگیر شدند، اضافه کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شدند.
سرهنگ رسولیان از همکاری و تعامل مردم با عوامل انتظامی در این شهرستان قدردانی کرد و گفت: شهروندان در صورت مشاهده افراد مشکوک و توزیعکنندگان مواد مخدر با شماره تلفن ۱۱۰ تماس و عوامل انتظامی را مطلع سازند تا نیروهای انتظامی بتوانند با ورود به موقع خود با سوداگران مرگ مقابله کنند.
