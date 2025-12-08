سرخط خبرهای۱۷آذرخبرگزاری کردپرس

روایت مظلوم کوبانی از واقعیت های جدید در سوریه

مظلوم کوبانی (عبدی)، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF)، در گفتگو با کانتا احمد به تحلیل چالش‌های کنونی شمال‌شرق سوریه پرداخت. او به کاهش حمایت آمریکا پس از دوران ترامپ و تاثیر آن بر مدیریت کمپ الهول، بزرگترین کمپ داعش، اشاره کرد و گفت که SDF برای تأمین امنیت این کمپ با منابع محدود خود روبه‌رو است. عبدی همچنین به مشکلات در دولت انتقالی سوریه و لزوم حفظ ساختار نیروهای SDF در برابر تهدیدات داخلی و خارجی تأکید کرد و از عدم وجود حمایت سیاسی کافی در کنگره آمریکا برای مقابله با داعش و نیاز به حمایت بیشتر از SDF سخن گفت.

پ.ک.ک روی دور تند؛ حرکت لاک پشتی آنکارا

تونجر بکرخان، رئیس مشترک حزب دم پارتی ، از پیشرفت‌های پنهانی در روند صلح با پ.ک.ک خبر داد و هشدار داد که بی‌عملی دولت می‌تواند این روند را معکوس کند. او اشاره کرد که پ.ک.ک سه گام مهم در جهت صلح برداشته است و اکنون نوبت دولت است که با اقدامات ملموس اعتماد عمومی را جلب کند. بکرخان به نگرانی‌های دولت از واکنش راست‌گرایان و تقویت مطالبات خودگردانی اشاره کرد و تأکید کرد که راه‌حل دموکراتیک به نفع تمامی مردم ترکیه است. او همچنین بر لزوم اصلاحات عمیق‌تر از جمله تغییر قانون مبارزه با تروریسم و تضمین آزادی بیان تأکید کرد و از بی‌توجهی ترکیه به کردهای سوریه انتقاد کرد.

صدای تفنگها دیگر در قندیل شنیده نمی شود

کوهستان قندیل، که در گذشته نماد جنگ چریکی و پایگاه اصلی پ.ک.ک بود، اکنون شاهد تغییرات قابل توجهی است که نشان‌دهنده انتقال به مسیر سیاسی و غیرنظامی است. کاهش فعالیت‌های نظامی، سوزاندن نمادین سلاح‌ها و تأکید بر دموکراسی، برابری جنسیتی و حفاظت از محیط زیست از سوی رهبران پ.ک.ک، نشانه‌هایی از تحولی ساختاری و فکری در این گروه است. با این حال، واکنش دولت ترکیه همچنان بدبینانه است و تأکید بر خلع سلاح کامل پ.ک.ک دارد، در حالی که جامعه کرد و برخی طرف‌های منطقه‌ای با احتیاط به این تغییرات نگاه می‌کنند