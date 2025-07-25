بیانیه مشترک دولت موقت سوریه، پاریس و واشنگتن درباره ثبات در سوریه

به گزارش کردپرس، در ادامه رایزنیهای دیپلماتیک میان دولت موقت سوریه، فرانسه و ایالات متحده آمریکا، سه کشور با صدور بیانیهای مشترک بر تعهد خود به همکاری در مبارزه با تروریسم، حمایت از روند انتقال سیاسی، و تلاش برای حفظ وحدت و حاکمیت سوریه تأکید کردند.
به نوشته آژانس خبری سانا، مقامات دولت موقت سوریه، فرانسه و ایالات متحده آمریکا در رابطه با گفتوگوها پیرامون ثبات و آینده سیاسی سوریه، بیانیهای مشترک صادر کردند.
در این بیانیه آمده است که «اسعد الشیبانی» وزیر امور خارجه دولت موقت سوریه، «ژان نوئل بارو»، وزیر امور خارجه فرانسه، و «توماس باراک» نماینده ویژه «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده در امور سوریه، در چارچوب همکاریهای فشرده و در شرایط حساس کنونی سوریه، نشستی سازنده در پاریس برگزار کردند.
بر اساس این بیانیه، در سایه تعهد سهجانبه به گفتوگو و تلاش هماهنگ برای کاهش تنشها، طرفین بر ضرورت اقدامات زیر به توافق رسیدند:
-
مشارکت فوری و فعال در تلاشهای بنیادین بهمنظور موفقیت روند انتقالی در سوریه که تضمینکننده وحدت، ثبات و حاکمیت این کشور بر تمامیت ارضی آن باشد.
-
پایبندی به همکاری مشترک در مقابله با انواع اشکال تروریسم و تقویت توانمندیهای سوریه و نهادهای آن در رویارویی با چالشهای امنیتی موجود.
-
حمایت از دولت سوریه در پیشبرد روند انتقال سیاسی که به تحقق آشتی ملی و تقویت همبستگی اجتماعی بهویژه در شمال و شرق سوریه و استان سویداء، منجر شود.
-
برگزاری هرچه سریعتر رایزنیها میان دولت موقت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) در پاریس با هدف اجرای کامل مفاد توافق ۱۰ مارس.
-
پشتیبانی از تلاشهای جاری برای پاسخگو ساختن عاملان خشونت و در همین راستا، استقبال از انتشار گزارشهای شفاف از جمله گزارش اخیر کمیته ملی مستقل در رابطه با حوادث اخیر در سواحل سوریه.
-
تأکید بر لزوم عدم تهدید ثبات سوریه توسط کشورهای همسایه و در مقابل، پایبندی سوریه به اصل عدم تهدید امنیت همسایگان، در راستای حفظ ثبات در سراسر منطقه.
