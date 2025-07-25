۳ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۸:۱۳

بیانیه مشترک دولت موقت سوریه، پاریس و واشنگتن درباره ثبات در سوریه

سرویس سوریه - مقامات دولت موقت سوریه، فرانسه و ایالات متحده آمریکا با صدور بیانیه‌ای مشترک، بر لزوم تسریع در روند انتقال سیاسی، مقابله با تروریسم، و حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه تأکید کردند.

به گزارش کردپرس، در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک میان دولت موقت سوریه، فرانسه و ایالات متحده آمریکا، سه کشور با صدور بیانیه‌ای مشترک بر تعهد خود به همکاری در مبارزه با تروریسم، حمایت از روند انتقال سیاسی، و تلاش برای حفظ وحدت و حاکمیت سوریه تأکید کردند.

به نوشته آژانس خبری سانا، مقامات دولت موقت سوریه، فرانسه و ایالات متحده آمریکا در رابطه با گفت‌وگوها پیرامون ثبات و آینده سیاسی سوریه، بیانیه‌ای مشترک صادر کردند.

در این بیانیه آمده است که «اسعد الشیبانی» وزیر امور خارجه دولت موقت سوریه، «ژان نوئل بارو»، وزیر امور خارجه فرانسه، و «توماس باراک» نماینده ویژه «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده در امور سوریه، در چارچوب همکاری‌های فشرده و در شرایط حساس کنونی سوریه، نشستی سازنده در پاریس برگزار کردند.

بر اساس این بیانیه، در سایه تعهد سه‌جانبه به گفت‌وگو و تلاش هماهنگ برای کاهش تنش‌ها، طرفین بر ضرورت اقدامات زیر به توافق رسیدند:

  1. مشارکت فوری و فعال در تلاش‌های بنیادین به‌منظور موفقیت روند انتقالی در سوریه که تضمین‌کننده وحدت، ثبات و حاکمیت این کشور بر تمامیت ارضی آن باشد.

  2. پایبندی به همکاری مشترک در مقابله با انواع اشکال تروریسم و تقویت توانمندی‌های سوریه و نهادهای آن در رویارویی با چالش‌های امنیتی موجود.

  3. حمایت از دولت سوریه در پیشبرد روند انتقال سیاسی که به تحقق آشتی ملی و تقویت همبستگی اجتماعی به‌ویژه در شمال و شرق سوریه و استان سویداء، منجر شود.

  4. برگزاری هرچه سریع‌تر رایزنی‌ها میان دولت موقت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) در پاریس با هدف اجرای کامل مفاد توافق ۱۰ مارس.

  5. پشتیبانی از تلاش‌های جاری برای پاسخگو ساختن عاملان خشونت و در همین راستا، استقبال از انتشار گزارش‌های شفاف از جمله گزارش اخیر کمیته ملی مستقل در رابطه با حوادث اخیر در سواحل سوریه.

  6. تأکید بر لزوم عدم تهدید ثبات سوریه توسط کشورهای همسایه و در مقابل، پایبندی سوریه به اصل عدم تهدید امنیت همسایگان، در راستای حفظ ثبات در سراسر منطقه.

