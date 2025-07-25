بیانیه مشترک دولت موقت سوریه، پاریس و واشنگتن درباره ثبات در سوریه

به گزارش کردپرس، در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک میان دولت موقت سوریه، فرانسه و ایالات متحده آمریکا، سه کشور با صدور بیانیه‌ای مشترک بر تعهد خود به همکاری در مبارزه با تروریسم، حمایت از روند انتقال سیاسی، و تلاش برای حفظ وحدت و حاکمیت سوریه تأکید کردند.

به نوشته آژانس خبری سانا، مقامات دولت موقت سوریه، فرانسه و ایالات متحده آمریکا در رابطه با گفت‌وگوها پیرامون ثبات و آینده سیاسی سوریه، بیانیه‌ای مشترک صادر کردند.

در این بیانیه آمده است که «اسعد الشیبانی» وزیر امور خارجه دولت موقت سوریه، «ژان نوئل بارو»، وزیر امور خارجه فرانسه، و «توماس باراک» نماینده ویژه «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده در امور سوریه، در چارچوب همکاری‌های فشرده و در شرایط حساس کنونی سوریه، نشستی سازنده در پاریس برگزار کردند.

بر اساس این بیانیه، در سایه تعهد سه‌جانبه به گفت‌وگو و تلاش هماهنگ برای کاهش تنش‌ها، طرفین بر ضرورت اقدامات زیر به توافق رسیدند: