دیدار وزیر امور خارجه فرانسه با مظلوم کوبانی در پاریس

به گزارش کردپرس، وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد که«ژان-نوئل بارو» وزیر امور خارجه این کشور، با «مظلوم عبدی» فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک(SDF) دیدار کرده است. این دیدار پس از رایزنی‌هایی با نماینده ویژه ترامپ در امور سوریه و وزیر خارجه دولت موقت سوریه و در چارچوب تلاش‌ها برای هماهنگی میان طرفین برگزار شده است.

به نوشته آژانس خبری هاوار، وزارت امور خارجه فرانسه اظهار داشت که «ژان-نوئل بارو» وزیر امور خارجه فرانسه، پس از دیدار و رایزنی‌ با نماینده ویژه ترامپ در امور سوریه و وزیر خارجه دولت موقت سوریه، با «مظلوم عبدی» فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) دیدار کرده است.

این وزارتخانه تصریح کرد که این دیدار در چارچوب تلاش‌ها برای هماهنگی بیشتر میان نمایندگان دولت موقت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک ، با میانجی‌گری فرانسه و ایالات متحده آمریکا برگزار شده است. وزارت خارجه فرانسه تاکید کرد که دو طرف قرار است در آینده درباره مسیرهای دستیابی به توافق ۱۰ مارس، گفت‌وگوها را ادامه دهند.

وزیر خارجه فرانسه بر حمایت کشورش از یک راه‌حل سیاسی برای بحران سوریه تأکید کرد و راه حل سیاسی را گامی در راستای ساختن سوریه‌ای یکپارچه و تضمین مشارکت عادلانه تمامی اقشار به‌ویژه مردم شمال و شمال شرق سوریه در آن دانست. وی همچنین بر ضرورت حفظ حقوق کُردها تأکید کرد.