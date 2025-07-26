دولت موقت سوریه هرگونه توافق با SDF را رد کرد

به گزارش کردپرس، «قتیبه ادلبی» یکی از مقامات وزارت خارجه دولت موقت سوریه در سخنانی اعلام کرد که دیداری که قرار است میان مقامات نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) و دولت موقت سوریه در پاریس برگزار شود، با هدف رسیدن به توافق برای ادغام نیروهای SDF در ارتش سوریه است، اما تأکید کرد: «تا این لحظه هیچ توافقی با SDF صورت نگرفته است.»

«قتیبه ادلبی» مسئول امور آمریکا در وزارت خارجه دولت موقت سوریه اظهار داشت که هیچ پیشرفتی در توافق میان SDF و دولت موقت سوریه با وجود توافق اولیه‌ای که در ۱۰ مارس گذشته اعلام شده بود، حاصل نشده است.

قتیبه ادلبی در گفت‌وگو با شبکه خبری سوریه تصریح کرد که نیروهای سوریه دموکراتیک منابع طبیعی استان دیرالزور در شرق سوریه را تحت کنترل خود درآورده‌اند.

او همچنین تأکید کرد که آمریکا در زمینه حل برخی پرونده‌ها با دولت موقت سوریه درک و فهم خوبی دارد.

ادلبی افزود: «نشستی که قرار است میان نیروهای سوریه دموکراتیک و دولت سوریه در پاریس برگزار شود، در چارچوب همان توافقی است که برای ادغام SDF در ارتش سوریه مطرح شده است.»

ادلبی همچنین تاکید کرد: «آمریکا و فرانسه بر اهمیت حفظ تمامیت ارضی سوریه تأکید دارند. فرانسه در حال فشار بر نیروهای SDF است تا آن‌ها با درخواست‌های دولت سوریه موافقت کنند.»