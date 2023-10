جوایز «خورشید طلایی» سومین دوره جشنواره فیلم کُردی «مسکو» به برندگان اهدا شد

به گزارش کرد پرس؛ مراسم اختتامیه سومین دوره جشنواره فیلم کُردی «مسکو» Moscow با حضور خانم «گولیزر گردن‌زری» Gulizer Gerdenzeri دبیر جشنواره، تعدادی از مسئولان این رویداد سینمایی، اعضای هیئت داوران بخش‌های مختلف رقابتی، «کَرَم گردن‌زری» Kerem Gerdenzeri آهنگساز و خواننده سرشناس کُرد ساکن مسکو، خانم «مارگاریتا کاراتینا» Margarita Karatygina مدیر بخش روابط بین‌الملل کنسرواتوار چایکوفسکی Tchaikovsky Conservatory، سینماگران حاضر در جشنواره و علاقمندان به هنر هفتم، در سینمای باشکوه و تاریخی «توهم» Illusion در شهر مسکو در کشور فدراسیون روسیه برگزار شد و جایزه «خورشید طلایی» به برندگان بخش‌های مختلف رقابتی اهدا شد و سینماگرانی ایرانی 4 جایزه این رویداد سینمایی را تصاحب کردند.

نمایش فیلم‌ها در گالری هنر معاصر «تریپتچ»

در این مراسم، خانم «گولیزر گردن‌زری» Gulizer Gerdenzeri دبیر جشنواره فیلم کُردی «مسکو» گفت: به همه شما عزیزان خیر مقدم می‌گویم و از همه کسانی که به جشنواره فیلم ارسال کردند و در این رویداد سینمایی شرکت کردند؛ تشکر می‌کنم. قدردان همه تماشاگران هستم که آمدند و نظاره‌گر فیلم‌ها بودند. سپاسگزار همه اعضای هیئت داوران بخش‌های مختلف رقابتی هستم که با دقت نظر و حساسیت ویژه، آرای خود را اعلام کردند. بدون شک از مسئول سینمای «توهم» Illusion هم تشکر می‌کنم که مراسم افتتاحییه و اختتامییه در آن برگزار شد. همچنین قدردان مرکز سینمایی «کارو اتروم» Caro Atrium هستم که در طول روزهای جشنواره، به خوبی فیلم‌ها را اکران کردند. از گالری هنر معاصر «تریپتیچ» Triptych هم ممنونم که تا بامداد، به صورت ویژه تعدادی از فیلم‌ها را به نمایش گذاشتند و آثاری از هنرمندان معاصر کردستان را نیز در سالن‌های تودرتوی خود عرضه کردند.

انتشار اخبار جشنواره در رسانه‌های خاورمیانه

وی همچنین گفت: سپاسگزار وزیر روشنبیری و لاوان (فرهنگ و هنر و جوانان) حکومت اقلیم کردستان عراق و هیئت بلندپایه این وزارتخانه هستم که در سومین دوره جشنواره فیلم کُردی «مسکو» شرکت کردند. و به صورت ویژه هم از «منصور جهانی» خبرنگار سینمایی تشکر می‌کنم که اخبار این سه دوره از جشنواره فیلم کُردی «مسکو» را به زبان‌های مختلف در رسانه‌های کشورهای خاورمیانه منتشر کردند.

دبیر جشنواره فیلم کُردی «مسکو» در پایان سخنانش تأکید کرد: به صورت ویژه هم از «اولگ عزیزویچ برویان» OLEG AZIZOVICH BROYAN تشکر می‌کنم که در این سه دوره، بیشتر هزینه‌های جشنواره را تقبل کردند. سپاسگزار همه کسانی هستم که باعث شدند سینمای کُردی گامی به جلو بردارد. ما کُردها از گذشته‌های دور، وجود داشته‌، وجود داریم و در آینده هم وجود خواهیم داشت و جهان نیز مشاهده خواهد کرد که چه فرهنگ و هنر غنی، ماندگار و تاریخی داریم.

اهدای جایزه «خورشید طلایی» به برندگان

برگزار کنندگان جشنواره، در چهار بخش، کاندیدهای دریافت جایزه را معرفی کردند، از جمله؛ بهترین فیلم بلند سینمایی، بهترین فیلم مستند بلند، بهترین فیلم کوتاه داستانی و بهترین فیلم کوتاه مستند. جایزه «خورشید طلایی» یک استیل کریستالی است که در آن، نشان جشنواره فیلم حک شده است؛ یک صفحه خورشیدی با 21 پرتو به اندازه و شکل یکسان که در مرکز آن «بوبین» قرار دارد. خورشید نماد مذهبی و فرهنگی باستانی کردها است. نشان خورشید در مرکز پرچم کردستان قرار دارد. جوایز «خورشید طلایی» به فیلم‌های این مسابقه در هر چهار تعلق ‌گرفت، که اسامی اعضای هیئت داوران و برندگان این جوایز، به شرح زیر است:

بخش رقابتی «فیلم‌های سینمایی»:

اعضای هیئت داوران بخش رقابتی «فیلم‌های سینمایی» سومین جشنواره فیلم کُردی «مسکو» که عبارت بودند از: «اکاترینا فیلیپووا» Ekaterina Filipova رئیس هیئت داوران، «یولیا کلینین» Yuliy Khlynin و «دیمیتری کیسلف» Dmitry Kiselev هر سه از کشور روسیه؛ جایزه «خورشید طلایی» را به فیلم سینمایی «بیره‌خانه» (حفره‌ای در دیوار) The hole in the Wall به کارگردانی «بلال کورکوت» Bilal Korkut از کشور ترکیه تقدیم کردند که درباره یک کُردشناس آمریکایی است که توانسته دنیای شعر کردستان را به خوبی درک کند. این جایزه، توسط خانم «اکاترینا فیلیپووا» رئیس هیئت داوران به نیابت از کارگردان این اثر سینمایی به خانم «روژدا اورالا» Rozhda Orala دستیار این کارگردان اهدا شد.

جایزه ویژه هیئت داوران این بخش نیز به خاطر عشق به قهرمانان سرزمین و ایجاد دنیایی از رئالیسم جادویی به فیلم سینمایی «پیره‌بوک» Pirebok به کارگردانی «لطفی ایردم» Lutfi Irdem از کشور ترکیه تقدیم شد. که توسط «تیما تقی‌زاده« بازیگر فیلم سینمایی «پنج کیلو گردو» به نیابت از کارگردان این اثر سینمایی به «نورالله کایا» Nurullah Kaya بازیگر نقش اصلی این فیلم اهدا شد.

بخش رقابتی «فیلم‌های مستند بلند»:

اعضای هیئت داوران بخش رقابتی «فیلم‌های مستند بلند» این رویداد سینمایی که عبارت بودند از: «شیلان سعدی» کارگردان و مستندساز از کشور ایران، «ژاوی ابراهیم» Xavi Ibrahim کارگردان و تهیه‌کننده از اقلیم کردستان عراق و «دنی دارل» Danny Darel بازیگر، کارگردان و تهیه‌کننده از کشور عراق؛ جایزه «خورشید طلایی» را به فیلم مستند «بیر» Well به کارگردانی «ویسی آلتای» Veysi Altay از کردستان ترکیه تقدیم کردند.

جایزه ویژه هیئت داوران این بخش نیز برای روایتی همه جانبه در مورد کُردهای یارسان و همچنین مهارت تنبور نوازی و باورهای ریشه‌دار یارسان؛ به فیلم مستند بلند «تنبور» (ته‌میره) Tamira به کارگردانی «فرید الهامی» از کشور ایران تعلق گرفت که توسط خانم «مارگاریتا کاراتینا» مدیر بخش روابط بین‌الملل کنسرواتوار چایکوفسکی Tchaikovsky Conservatory به این هنرمند حوزه موسیقی اهدا شد.

«فرید الهامی» از هیئت داوران و برگزارکنندگان جشنواره تشکر کرد و گفت که جایزه خود را به عشق و زیبایی و همچنین به همه عاشقان و کسانی که زندگی را دوست دارند تقدیم می‌کند و خواهان آشتی در سراسر جهان شد.

بخش رقابتی «فیلم‌های کوتاه داستانی»:

اعضای هیئت داوران بخش رقابتی «فیلم‌های کوتاه داستانی» این جشنواره نیز که عبارت بودند از: «ابراهیم سلمان» Ibrahim Selman نویسنده، کارگردان، فیلمنامه‌نویس و بازیگر ـ ریاست هیئت داوران از کشور عراق، «چریکه محمدعلی» Chrika Mohammad Ali بازیگر تئاتر و سینما از اقلیم کردستان عراق و «امیر غلامی« کارگردان، فیلمنامه‌نویس، پژوهشگر، منتقد و نویسنده از کشور ایران؛ جایزه «خورشید طلایی» را به فیلم کوتاه داستانی «ناشنیده» Unheard به کارگردانی «رمضان کیلیچ» Ramazan Kilich از کشور ترکیه تقدیم کردند که این جایزه توسط «امیر غلامی» از اعضای هیئت داوران به این فیلمساز کُرد اهدا شد.

بخش رقابتی «فیلم‌های مستند کوتاه»:

اعضای هیئت داوران بخش رقابتی «فیلم‌های مستند کوتاه» دومین دوره جشنواره فیلم کُردی «مسکو» که عبارت بودند از: «ریبر دوسکی» Reber Doski کارگردان کُرد مقیم کشور هلند ـ رئیس هیئت داوران، «نسرین عابدین» Nesrin Abdin کارگردان و تهیه‌کننده از کشور سوریه و «کیوان فهیمی» کارگردان و فیلمنامه‌نویس از کشور ایران؛ جایزه «خورشید طلایی» را به فیلم کوتاه مستند «کوهستان: یک روایت زنانه» The Mountains: A Woman's Story به کارگردانی «ریبوار محمودپور» از کشور ایران تقدیم کردند که این جایزه توسط «بهروز قبادی» کارگردان فیلم سینمایی «پنج کیلو گردو» به این فیلمساز کردستانی اهدا شد.

جایزه ویژه هیئت داوران این بخش نیز برای روایتی جذاب که موضوعات رشد شخصی، غلبه بر مرزها و پیگیری رؤیاها را در بر می‌گیرد؛ به فیلم مستند «5 دقیقه آخر» The Last 5 Minutes به کارگردانی «شهرام مسلخی» از کشور ایران تعلق گرفت که این جایزه توسط خانم «ویکتوریا شیشکووا» Victoria Shishkova از مسئولان اصلی گالری هنر معاصر «تریپتچ» Triptych در کشور روسیه به این فیلمساز ایرانی اهدا شد.

جایزه حمایت از سینمای کُردی:

مسئولان جشنواره فیلم کُردی «مسکو»، برای نخستین بار؛ جایزه جدیدی را در این دوره از رویداد سینمایی در جهت حمایت از سینمای کُردی اهدا کردند که به «فرید الهامی» کارگردان فیلم‌ مستند بلند «تنبور» (ته‌میره) تعلق گرفت که توسط خانم «گولیزر گردن‌زری» Gulizer Gerdenzeri دبیر جشنواره به این هنرمند حوزه موسیقی اهدا شد.

اکران فیلم سینمایی «پنج کیلو گردو» در مراسم اختتامیه

بعد از مراسم سومین دوره جشنواره فیلم کُردی «مسکو»، فیلم سینمایی «پنج کیلو گردو» Kilos of Walnuts 5 به کارگردانی «بهروز قبادی» و با حضور این فیلمساز کُرد و همچنین «محمد نوری» و «تیما تقی‌زاده» بازیگران اصلی یان اثر سینمایی در ساعت 21 در سینمای افسانه‌ای «توهم» Illusion روی پرده رفت.

اکران فیلم سینمایی «پنج کیلو گردو» را به مردم کُردستان

«بهروز قبادی» قبل از آغاز اکران دومین اثر سینمایی‌اش گفت: اکران فیلم سینمایی «پنج کیلو گردو» را به مظلومیت ملت کُرد تقدیم می‌کنم. امیدوارم که روزی فرا برسد که کُردها بیشتر از این رنج نبرند و در آرامش زندگی کنند. همچنین به همه دوستانم که امشب جایزه گرفتند، تبریک می‌گویم و بهترین‌ها را برایشان آرزو می‌کنم. از خانواده گردن‌زری هم تشکر می‌کنم که در کشور روسیه برای معرفی هر چه بهتر فرهنگ و هنر کردستان تلاش می‌کنند.

در فرهنگ مردم کُرد، زن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است

در ادامه این مراسم، «تیما تقی‌زاده» بازیگر اصلی فیلم سینمایی «پنج کیلو گردو» نیز گفت: برای بازی در این فیلم، باید به کُردستان سفر کرده و به مدت یک ماه در آنجا زندگی می‌کردم. من میهمان مردم کُرد نبودم بلکه آنها با من، مثل خانواده خودشان رفتار می‌کردند. با وجود این‌که من کُرد نیستم؛ در آنجا اصلاً احساس غریبی نمی‌کردم. در فرهنگ مردم کُرد، زن از اهمیت ویژه و جایگاه بالایی برخوردار است و این احترام والا به زن و زایش، احترام به من و همه زنان است؛ احترامی که قبل از این، نمی‌دانستم که این‌ نوع احترام به جایگاه ارزنده زن وجود دارد. به عنوان یک زن ایرانی، قلب من در کنار تمام زنان و دختران آزاده کُرد است؛ زنده‌باد کردستان.

تشکر از خانواده گردن‌زری

در بخش دیگری از این مراسم اختتامیه، «محمد نوری» بازیگر اصلی فیلم سینمایی «پنج کیلو گردو» گفت: خدمت همگی حاضران در این سالن باشکوه، عرض سلام و احترام ویژه دارم. از خانواده محترم گردن‌زری هم تشکر و قدردانی می‌کنم.



اجرای بخشی از مقامات تنبور مقدس یارسان

در این مراسم همچنین «فرید الهامی» خواننده، آهنگساز، پژوهش‌گر و نوازنده ساز تنبور به همراه «سعید امامی» با ساز دف، بخشی از مقامات تنبور مقدس یارسان را اجرا کردند.

نمایش 42 فیلم‌ از سینماگران 9 کشور

سومین دوره جشنواره فیلم کُردی «مسکو» Moscow با هدف انعکاس فرهنگ و تاریخ کُرد و همچنین زندگی مدرن این ملت، با نمایش 42 فیلم‌ در بخش‌های رقابتی شامل؛ 5 فیلم بلند، 7 فیلم مستند و 27 فیلم کوتاه از سینماگران کشورهای آلمان، روسیه، اسپانیا، سوئد، یونان، عراق، سوریه، ترکیه و ایران، 3 فیلم در بخش «نمایش ویژه»، شب سینمای کُردی و نمایشگاه هنری و فرهنگی در سالن‌های مرکز سینمایی «کارو اتروم» Caro Atrium در شهر مسکو در کشور فدراسیون روسیه برگزار شد.