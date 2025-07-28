به گزارش کردپرس،استاندار آذربایجانغربی در این دیدار با اشاره به اشتراکات تاریخی، فرهنگی و مذهبی میان دو ملت، گفت: آذربایجانغربی برای گسترش همکاریها در حوزه تجارت، ترانزیت کالا، گردشگری، آموزش و سرمایهگذاری مشترک آمادگی کامل دارد.
رضا رحمانی همچنین با قدردانی از نقش سازنده اقلیم کردستان عراق در میزبانی از زائران اربعین حسینی، افزود: تداوم و ارتقای این همکاری ارزشمند نشانهای از همبستگی دینی و فرهنگی میان دو ملت است.
استاندار اربیل نیز با استقبال از گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران، بهویژه استانهای همجوار از جمله آذربایجانغربی، گفت: اقلیم کردستان عراق آماده توسعه زیرساختهای مرزی، تسهیل عبور و مرور زائران و افزایش سطح همکاریهای اقتصادی و اجتماعی است.
در این دیدار که با هدف تقویت مناسبات دوجانبه و توسعه همکاریهای مرزی، اقتصادی، فرهنگی و زیربنایی برگزار شد، طرفین بر ضرورت ارتقای سطح تعاملات میان آذربایجانغربی و اقلیم کردستان عراق تأکید کرده و موضوعاتی از جمله فعالسازی گذرگاههای مرزی، تبادل هیأتهای تجاری، ارتقای امنیت مرزی، گسترش گردشگری سلامت و میزبانی شایسته از زائران اربعین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سرویس آذربایجان غربی- رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی با امید خوشناو استاندار اربیل اقلیم کردستان عراق دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش کردپرس،استاندار آذربایجانغربی در این دیدار با اشاره به اشتراکات تاریخی، فرهنگی و مذهبی میان دو ملت، گفت: آذربایجانغربی برای گسترش همکاریها در حوزه تجارت، ترانزیت کالا، گردشگری، آموزش و سرمایهگذاری مشترک آمادگی کامل دارد.
نظر شما