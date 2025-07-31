پیام مسعود بارزانی بە مناسبت سالگرد کشتار بارزانی ها

بە گزارش کردپرس مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان، در پیامی به مناسبت سالگرد نسل‌کشی بارزانی‌ها تأکید کرد: «مردم کردستان با تمامی اقشار خود، قربانیان بزرگی در راه دفاع از هویت ملی و حقوق مشروعشان بوده‌اند و هرگز از این خواسته‌ها دست برنخواهند داشت.» او هشدار داد: «باید با تمامی کسانی که درصدد تحمیل و احیای سیاست‌های نژادپرستانە و جنایات گذشته هستند، مقابله شود.»

بارزانی افزود: «دولت عراق باید مسئولیت قانونی خود را در قبال اقلیم کردستان به‌جا آورد.»

او همچنین یاد قربانیان نسل‌کشی و جنایت ددمنشانه رژیم سابق عراق را گرامی داشت و گفت: «در سالگرد نسل‌کشی بارزانی‌ها، یاد قربانیان این کشتار جمعی و جنایتی را که زخم‌هایش بر پیکر همه کردستان نشسته، گرامی می‌داریم. در این یاد اندوهبار، سر تعظیم و احتراممان را به پیشگاه روان پاک شهدای بارزانی فرود می‌آوریم و همیشه با احترام و سپاس، یادشان را گرامی می‌داریم.»

بارزانی افزود: «طی بیش از ۱۰۰ سال گذشته، دودمان بارزانی چندین بار در برابر حملات، تهاجم، کشتار جمعی، و ویرانی دشمنان کردستان و ستمگران ایستادگی کرده است. با این حال، مردم میهن‌دوست و استوار این دیار و کردستان به‌طور کلی، با شجاعت و آگاهی، از کردستان دفاع کرده و با رشادت، دشمنان و مخالفان کردستان را درهم شکسته‌اند.»

مسعود بارزانی در پیام خود خطاب به دولت عراق، تأکید کرد: «همان‌طور که بارها اعلام کرده‌ایم، دولت فدرال عراق باید وظیفه و مسئولیت قانونی خود را در قبال قربانیان نسل‌کشی انفال، بمباران شیمیایی کردستان، و تمامی قربانیان رژیم پیشین به‌جا آورد و حقوقشان را به‌طور کامل تأمین کند.»