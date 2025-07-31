به گزارش کردپرس، محمد حاجی محمود، رئیس حزب سوسیال دمکرات کردستان، اعلام کرد: برخی افراد که به ظاهر خود را کرد میدانند، در حالی برای غزه اشک تمساح میریزند که هیچگاه درباره رنج و درد مردم کردستان سخنی به میان نمیآورند.
او در صفحه رسمی خود در پلتفرم «X» (توئیتر سابق) نوشت: «مدتی است میبینیم برخی افراد که خود را کرد میدانند، در ظاهر برای غزه اشک میریزند، شدید ترین حمایتهای خود را متوجه دولت اقلیم کردەاند، ولی اینان حتی یک بار درباره رنج مردم کردستان حرفی نمیزنند.»
او اشاره کرده که روزانه، مبالغ هنگفتی پول در قالب کمک به غزه در شهرهای اقلیم کردستان جمعآوری میشود. «گفته میشود روزانه صدها هزار دلار در شهرهای مختلف کردستان جمعآوری شده و به غزه ارسال میشود. من نمیفهمم کسانی که ورد زبانشان فلسطین شده، چرا درباره مردم و خاک خود هیچ فکری نمیکنند.»
محمد حاجی محمود همچنین گفت: «ما شیمیایی شدیم، انفال شدیم، روستاهایمان با خاک یکسان شد. آیا کسی از کشورهای منطقه به فریاد ما رسید؟ در همان زمان، بسیاری از دولتها و ملتهای منطقه پیام تبریک برای بعثیها میفرستادند.»
او در پایان تأکید کرد: «بر اساس هر قانونی و عرفی، هر انسانی باید اول خانه خودش را سر و سامان دهد، بعد نگران خانه همسایه باشد.»
