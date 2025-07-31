به گزارش کردپرس، حیدر عبادی، رئیس ائتلاف نصر، نسبت به احتمال بازگشت بحران پرداخت حقوق در اقلیم کردستان هشدار داد و اعلام کرد: اگر مشکلات اساسی میان بغداد و اربیل به‌طور بنیادین حل نشوند، این بحران ادامه خواهد یافت.

او در گفت‌وگو با خبرگزاری شفق‌نیوز بیان داشت: دولت فدرال پیش‌تر حقوق دو ماه را پرداخت کرده است، اما پایبند نبودن دولت اقلیم به ارسال درآمدهای نفتی و غیرنفتی به بغداد، می‌تواند در هر لحظه دوباره به شعله‌ور شدن بحران حقوق‌ها منجر شود، به‌ویژه اگر توافقات مالی میان طرفین به اجرا درنیاید.

عبادی درباره تحولات منطقه‌ای نیز گفت: درگیری میان ایران و اسرائیل همچنان به پایان نرسیده و احتمال شعله‌ور شدن دوباره آن در هر لحظه وجود دارد.

وی تأکید کرد: هیچ تهدید مستقیمی علیه عراق از این درگیری وجود ندارد، اما بزرگ‌ترین خطر برای عراق ممکن است از سمت سوریه باشد، چرا که آنچه اکنون در سوریه در جریان است، به‌دلیل احتمال بازگشت تروریسم، برای عراق خطرناک‌تر از جنگ ایران و اسرائیل است.