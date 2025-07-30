به گزارش کردپرس، شوان کلاری، نماینده مجلس عراق از فراکسیون حزب دمکرات کردستان، در گفت‌وگویی اعلام کرد: «هیچ تهدید و خطری در مسیر پرداخت حقوق ماه‌های ششم و هفتم اقلیم کردستان وجود ندارد، زیرا توافق قبلی هنوز به قوت خود باقی است و تغییری در آن صورت نگرفته است.»

وی همچنین افزود: «لیست پرداخت حقوق ماه ششم هم‌اکنون در اختیار وزارت دارایی عراق قرار دارد و دولت فدرال موظف به عمل به تعهدات خود در برابر اقلیم کردستان است. پارلمان عراق نیز به‌صورت رسمی اعلام کرده که هرگونه رفتار خلاف توافق، نقض قانون اساسی خواهد بود.»

کلاری تأکید کرد: «دولت اقلیم آماده است درآمدهای داخلی را طبق توافق به بغداد تحویل دهد و تا این لحظه هیچ مانعی جدی برای اجرای توافق‌ها وجود ندارد.»

او در بخشی دیگر از سخنانش گفت: «برخی در عراق می‌خواهند یک نوع نسل‌کشی اقتصادی علیه اقلیم راه بیندازند، اما کردها ابزارهای فشار مختلفی در اختیار دارند. از جمله عقب‌نشینی از روند سیاسی یا تحریم انتخابات و دولت فدرال. مردم اقلیم شهروندان درجه دو نیستند که مورد تبعیض قرار گیرند.»