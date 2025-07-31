سد مهاباد تنها ٥٩ میلیون متر مکعب آب دارد/وضعیت منابع آبی بحرانی است

به گزارش کردپرس، مدیر منابع آب مهاباد در نشست خبری بر لزوم همراهی مردم و کشاورزان در گذر از بحران کم آبی تاکید کرد و گفت: مقایسه آماری وضعیت سد مهاباد در سال جاری و سال گذشته نشان از کاهش چشمگیر تراز آب سد مهاباد در سال جاری دارد.

رحمانی درخصوص رهاسازی آب برای کشاورزی نیز بیان کرد: سال گذشته در این ایام، مرحله چهارم رهاسازی آب برای کشاورزی آغاز شده بود. اما امسال، فقط یک نوبت رهاسازی به میزان ۲۳ میلیون متر مکعب انجام شده که از روز شنبه، ۵ مرداد، به پایان رسیده است.

او بیان کرد: این تغییر، بیانگر اولویت‌بندی مصرف آب و محدودیت شدید در بخش کشاورزی است.

مدیر منابع آب مهاباد به حجم ذخیره آب سد نیز اشاره کرد و گفت: حجم کنونی سد مهاباد ۵۹ میلیون متر مکعب است، در حالی که در سال گذشته این رقم به ۱۰۰ میلیون متر مکعب می‌رسید که این کاهش حدود ۴۱ درصدی در حجم ذخیره آب، نشان‌دهنده وضعیت بحرانی منابع آبی است.

رحمانی از اختصاص و رهاسازی یک میلیون متر مکعب آب به تالاب کانی برازان خبر داد و آنرا گامی مهم در حفظ محیط زیست منطقه دانست.

او ضمن قدردانی از همکاری شایسته مردم در مدیریت مصرف آب، از خبرنگاران حاضر خواست در ادامه این دوره و گذر از بحران کم آبی ضمن همراهی با سیاستهای آب شهرستان نسبت به اقناع افکار عمومی جهت صرفه‌جویی آب در بخشهای مختلف نموده تا با کمترین تنش آبی، این بحران را پشت سر بگذاریم.

رحمانی در پایان گفت: از نظر کیفیت آب شرب نیز تاکنون گزارشی مبنی بر وجود مشکل دریافت نشده است و با ادامه همکاری مردم در مصرف آب شرب، تا اوایل آذرماه و آغاز بارش‌های فصلی، هیچ مشکلی از لحاظ کمی در تامین آب شرب وجود نخواهد داشت/.