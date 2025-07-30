به گزارش کردپرس محمد جاسم کاکایی، رئیس فراکسیون اتحاد میهنی کردستان در شورای استان نینوا، روز چهارشنبه ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵، در گفت‌وگو با شبکه رسانه‌ای روداو اعلام کرد: «امروز یک پهپاد بمب‌افکن در روستای دووگردکان سقوط کرده است. این منطقه دورافتاده و بیابانی است و هیچ پروژه‌ای در آن نیست؛ لذا پیش‌بینی می‌کنیم هدف خاصی در کار نبوده و به اشتباه سقوط کرده باشد.» به گفته محمد جاسم، تاکنون نوع پهپاد مشخص نیست، اما «هیچ خسارت جانی یا مادی گزارش نشده است.»

سرویس ضدتروریسم اقلیم کردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «امروز، یک پهپاد بمب‌افکن در نزدیکی روستای دووگردکان شهرستان مخموور واقع در استان اربیل سقوط کرد و منفجر نشد.»

این حادثه در حالی رخ داده که طی ماه‌های اخیر بیش از ۲۰ حمله پهپادی به مناطق مختلف اقلیم کردستان صورت گرفته که بخشی از آن‌ها تأسیسات نفتی استان‌های اربیل و دهوک را هدف قرار داده‌اند.

بخشی از میدان‌های نفتی اقلیم کردستان به دلیل این حملات پهپادی با خسارات قابل‌توجهی مواجه شده‌اند. به گفته عزیز احمد، معاون مدیر دفتر رئیس دولت اقلیم کردستان، این منطقه به دلیل این حملات، ۲۰۰ هزار بشکه از تولید نفت خود را از دست داده است.