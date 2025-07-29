به گزارش کردپرس، صنعت دفاعی ترکیه با امضای قرارداد صادرات سه خط تولید مهمات به سه کشور خارجی، گامی تازه در زمینه همکاریهای نظامی برداشت. این توافق در جریان هفدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت دفاعی (IDEF 2025) که در استانبول برگزار شد، نهایی شد. نمایشگاه با میزبانی وزارت دفاع ملی و حمایت ریاست صنایع دفاعی ترکیه و با حضور شرکتهای داخلی فعال در صنایع نظامی برگزار شد.
بر اساس این توافقها، شرکت MDT متعهد شده است علاوه بر راهاندازی خطوط تولید مهمات و سلاح، خدماتی شامل انتقال دانش فنی، مشاوره تخصصی و آموزش نیروی انسانی به طرفهای خارجی ارائه دهد.
فاتح دوغان، معاون مدیرعامل MDT، گفت این خطوط تولید طیف متنوعی از مهمات شامل ۹×۱۹ میلیمتر، ۵.۵۶×۴۵ میلیمتر، ۷.۶۲×۵۱ میلیمتر، ۷.۶۲×۳۹ میلیمتر و همچنین مهمات ۱۲.۷، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ میلیمتری را پوشش میدهند. این خطوط بهصورت کارخانههای آماده بهرهبرداری (کلید در دست) به خریداران تحویل داده میشوند.
به گفته او، یکی از کشورهای خریدار از جمهوریهای ترک و دو کشور دیگر در خاورمیانه قرار دارند. دوغان همچنین اعلام کرد که MDT پس از تکمیل این پروژههای خارجی، برنامه دارد یک کارخانه جدید مهماتسازی در داخل ترکیه راهاندازی کند.
وی با اشاره به افزایش تقاضای جهانی برای تجهیزات نظامی گفت که کشورها به دنبال تقویت توان دفاعی و استقلال در تولید سلاح و مهمات هستند. او تأکید کرد که راهاندازی خطوط تولید همراه با انتقال دانش فنی، بخشی از این روند است.
گفتنی است که ترکیه در سالهای اخیر با چند کشور خاورمیانه روابط تجاری و دفاعی فعالی داشته و کشورهایی چون قطر، امارات و عربستان سعودی از مشتریان پهپادها، خودروهای زرهی و تجهیزات دفاعی ترکیه بودهاند. همچنین پاکستان و آذربایجان از خریداران سنتی تسلیحات و فناوریهای دفاعی ترکیه به شمار میروند. با این حال، در مورد قرارداد جدید MDT، نام دو کشور خاورمیانهای و کشور ترکزبان افشا نشده است و مشخص نیست به چه دلیلی دولت ترکیه از اعلام نام این کشورها خودداری کرده است. بر اساس روندهای گذشته، احتمال میرود که این قرارداد با کشورهایی باشد که پیشتر نیز در حوزه خرید پهپاد و خودروهای زرهی با ترکیه همکاری داشتهاند.
