۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۳

کمیسیون عالی انتخابات عراق:

۳۱ ائتلاف و ۳۹ حزب سیاسی برای شرکت در انتخابات پارلمانی ثبت‌نام کرده‌اند

۳۱ ائتلاف و ۳۹ حزب سیاسی برای شرکت در انتخابات پارلمانی ثبت‌نام کرده‌اند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- جومانە غلای، سخنگوی کمیسیون عالی انتخابات عراق از ثبت‌نام ۳۱ ائتلاف و ۳۹ حزب سیاسی برای انتخابات پیش‌رو خبر داد.

به گزارش کردپرس، جومانه غلای، سخنگوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، در گفت‌وگو با کردستان۲۴ گفت: بررسی‌ نهایی لیست‌ نامزدها همچنان ادامه دارد و به‌زودی به پایان می‌رسد. همچنین نزدیک به ۴۰ نامزد به دلیل عدم تکمیل شرایط، دچار تغییراتی در فهرست شده‌اند.

وی افزود: تاکنون ۳۱ ائتلاف و ۳۹ حزب سیاسی خود را برای شرکت در انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند و در تاریخ (۹ آگوست ۲۰۲۵)، قرعه‌کشی برای تعیین شماره فهرست و نامزدها انجام خواهد شد.

بر اساس اعلام کمیسیون، انتخابات پارلمانی عراق در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار خواهد شد. پس از اتمام بررسی‌های فهرست نامزدها، کمیسیون زمان رسمی آغاز تبلیغات انتخاباتی را اعلام خواهد کرد.

کد خبر 2787121

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha