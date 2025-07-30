دولت اقلیم کردستان: نفت آماده تحویل است، بغداد نیز حقوق کارمندان را پرداخت کند

به گزارش کردپرس، نشست روز چهارشنبه ۲۰۲۵/۷/۳۰ هیئت وزیران اقلیم کردستان به ریاست مسرور بارزانی و با حضور قباد طالبانی معاون نخست‌وزیر برگزار شد. مهم‌ترین محور این نشست، بررسی مراحل نهایی پرداخت ژوئن و ژوئیه سال جاری بود؛ موضوعی که در چارچوب توافق میان دولت اقلیم و دولت فدرال عراق و پیرو جلسات کمیته‌های مشترک دو طرف دنبال می‌شود.

در ابتدای نشست، آوات شیخ جناب، وزیر دارایی و اقتصاد اقلیم کردستان، گزارشی درخصوص دسته‌بندی و شفاف‌سازی درآمدهای عمومی اقلیم و منابع آن ارائه کرد. وی تأکید کرد این اطلاعات به‌صورت روشن و بر مبنای قانونی، به وزارت دارایی فدرال ارائه شده و هم‌اکنون نیز توسط دیوان نظارت مالی فدرال و اقلیم در حال بررسی دقیق است.

او همچنین اعلام کرد که فهرست حقوق ژوئن و جدول تطبیقی بررسی‌های مالی مربوطه، برای وزارت دارایی عراق ارسال شده و اکنون این وزارتخانه مسئول پرداخت حقوق ژوئن کارکنان اقلیم است.

هیئت دولت اقلیم ضمن قدردانی از تلاش‌های وزارت دارایی اقلیم، تیم دیوان نظارت مالی و گفت‌وگوهای صورت‌گرفته با بغداد، بر ضرورت پایبندی بغداد به توافقات تأکید کرد.

همچنین کمال محمد صالح، وزیر منابع طبیعی، گزارش جدیدی درباره آغاز فرآیند تحویل نفت اقلیم بر اساس توافق با دولت فدرال ارائه داد. بر این اساس، بخشی از نفت تولیدی اقلیم که اکنون آماده صادرات است، از طریق شرکت‌های بین‌المللی تولیدکننده، به شرکت سومو تحویل داده خواهد شد تا از طریق بندر جیهان به فروش برسد.

در پایان نشست، دولت اقلیم تأکید کرد که به صورت کامل به اجرای مفاد توافق مشترک با بغداد در حوزه نفت و درآمدهای نفتی پایبند است و خواستار آن شد که دولت فدرال نیز، مشابه با سایر استان‌های عراق، حقوق ژوئن و پس از آن حقوق ژوئیه را به صورت کامل پرداخت کند.

اقلیم کردستان بار دیگر بر تعهد خود نسبت به یکپارچگی و همکاری دوجانبه میان اربیل و بغداد تأکید کرد و از دولت فدرال خواست هرچه سریع‌تر اقدام لازم برای تأمین حقوق کارکنان اقلیم را انجام دهد.