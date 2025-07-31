١٤٥ هکتار از تالاب «گروس» مهاباد خاکستر شد

به گزارش کردپرس، فاروق سلیمانی اظهار کرد: آتش سوزی در نیزارهای تالاب گروس مهاباد که روز سه شنبه آغاز شده بود، پس از ۱۵ ساعت تلاش تیم‌های آتش‌نشانی، جوامع محلی و محیط‌بانان، بالاخره مهار شد.

او اضافه کرد: به دلیل عدم دسترسی خودروهای آتش نشانی به محل آتش سوزی، خشک بودن نیزارها و باتلاقی بودن محیط، مهار آتش سوزی با مشکلاتی همراه بود که سرانجام با ایجاد چندین آتش‌بُر با استفاده از تراکتور، از پیشروی آتش به بخش‌های دیگر جلوگیری شد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد با اشاره به تلف شدت تعداد زیادی از دوزیستان در حاشیه نیزارها، گفت: علت و خسارت‌های ناشی از این آتش سوزی توسط کارشناسان اداره محیط زیست بررسی و اعلام می‌شود.

او با قدردانی از حضور اهالی روستاهای این منطقه و تیم‌های آتش نشانی، افزود: برای مهار این آتش سوزی چهار دستگاه خودرو آتش نشانی از سازمان آتش نشانی مهاباد و روستای قم قلعه اعزام شده بودند.

تالاب فصلی گروس با بیش از پنج هزار هکتار مساحت در نزدیکی تالاب بین المللی کانی‌برازان و از تالاب‌های اقماری جنوب دریاچه ارومیه به شمار می‌رود.