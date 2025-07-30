کُردهای سوریه نگران ادغام نیروهای کُرد با دولت موقت سوریه هستند

به گزارش کردپرس، افزایش اخیر خشونتهای فرقهای در مناطق دروزینشین جنوب سوریه و نواحی علوینشین ساحلی که با دخالت نیروهای طرفدار دمشق همراه بوده، باعث نگرانی کُردهای شمال و شرق سوریه (کردستان سوریه) شده است. آنها نگراناند که در صورت پیشرفت توافق ماه مارس با دمشق برای ادغام نهادهای مدنی و نظامی کردستان سوریه با دولت موقت سوریه، شاهد ناآرامیهای مشابهی در مناطق خود باشند.
در ۱۳ جولای، در استان سویداء با اکثریت دروزی، درگیریهای خونینی میان نیروهای دروزی و قبایل بدوی آغاز شد.
گیر پدرسن، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، روز دوشنبه گزارش داد که این خشونتها با «آدمرباییهای متقابل» آغاز شد و به سرعت به درگیریهای مسلحانه انجامید. وی افزود که نیروهای امنیتی دولت که برای کاهش تنش اعزام شده بودند، توسط گروههای دروزی «مورد حمله» قرار گرفتند. همچنین گزارشهایی «بسیار نگرانکننده» از «نقض جدی حقوق غیرنظامیان دروزی» توسط نیروهای امنیتی منتشر شده است.
طبق گزارش دیدهبان حقوق بشر سوریه (SOHR) مستقر در بریتانیا، تا ۲۰ جولای در این درگیریها ۱۱۲۰ نفر کشته شدند. یک آتشبس شکننده در حال حاضر برقرار است و حدود ۱۷۵ هزار نفر آواره شدهاند.
پیشتر در ماه مارس، درگیریهایی در مناطق ساحلی با اکثریت علوی رخ داد، زمانی که طرفداران بشار اسد به نیروهای امنیتی وابسته به دولت موقت سوریه حمله کردند. در آن زمان، SOHR گزارش داد که حدود ۱۷۰۰ نفر – عمدتاً غیرنظامیان علوی – کشته شدهاند و بسیاری از قربانیان در اثر حملات نیروهای دولتی یا طرفداران دولت جان باختهاند.
نگرانیهای کُردها
در گفتوگویی با شبکه روداو در روز سهشنبه، یکی از مقامات ارشد شورای میهنی کُردهای سوریه (ENKS) که ائتلافی اصلی از نیروهای اپوزوسیون در کردستان سوریه است، نسبت به «خطر بزرگ» برای کُردها هشدار داد.
«لقمان اوسـو» رئیس دفتر ENKS در دمشق، گفت خشونت در سویداء بازتابی از فرقهگرایی ایجادشده توسط «میلیشیاهای فرقهای» در سوریه است. او هشدار داد: «این یک تهدید برای مردم کُرد است» و افزود: «باید نیروهای کُرد وجود داشته باشند و ما باید از مردم و سرزمین خود در سوریه محافظت کنیم.»
اوایل ماه مارس، «احمد الشرع» رئیس دولت موقت سوریه و «مظلوم عبدی» فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF)، توافقی برای ادغام تمام نهادهای مدنی و نظامی شمال و شرق سوریه در دولت سوریه امضا کردند. SDF بهعنوان ارتش بالفعل کردستان سوریه شناخته میشود.
مدیریت خودگردان دموکراتیک شمال و شرق سوریه (DAANES) که اداره مناطق کُردنشین را در دست دارد، در حال مذاکره با دولت موقت سوریه درباره این ادغام – از جمله سرنوشت نیروهای SDF – است.
الهام احمد، مقام ارشد DAANES، هفته گذشته به روداو گفت که موضوع ادغام SDF در نهادهای دولتی سوریه «هنوز در حال بررسی» است و به معنی «تحویل سلاح و پایان کار» نخواهد بود. او گفت:
«ما نمیخواهیم اینطور باشد که بگویند: «تمام جنگجوهایتان را بیاورید، تحویل دهید و تمام.»»
الهام احمد تأکید کرد که برداشت شمال و شرق سوریه از ادغام با آنچه دمشق در نظر دارد متفاوت است و دولت موقت باید «اراده مردم شمال و شرق سوریه را به رسمیت بشناسد.»
شلال گدو، عضو دفتر ENKS در اربیل، روز سهشنبه به روداو گفت که «SDF سلاحهای خود را زمین نخواهد گذاشت؛ این موضوع در توافق ماه مارس نبوده است.» او افزود که ممکن است SDF بخشی از ارتش سوریه شود، اما پرسید: «چگونه ادغام میشوند؟ بهصورت یک بلوک یا انفرادی؟» گدو احتمال داد که SDF بهعنوان یک بلوک منسجم وارد ارتش شود.
واکنش پناهجویان
در همین حال، چند پناهجوی کردستان سوریه در اربیل روز سهشنبه نگرانی خود را نسبت به احتمال خلعسلاح SDF ابراز کردند.
فتاح حسین، پناهجوی کردستان در اردوگاه قوشتپه در ۲۵ کیلومتری جنوب اربیل، گفت:
«آنچه برای علویها و دروزیها اتفاق افتاد، برای کردها هم خواهد افتاد – حتی بدتر.»
او افزود: «SDF نباید سلاح را تحویل دهد» و تنها باید در چارچوبی ادغام شود که هویت و نقش منحصربهفرد خود را حفظ کند.»
سلیمان خلیل، پناهجوی دیگر در همین اردوگاه، گفت: «SDF نباید تا زمانی که توافق نهایی میان دمشق و شمال و شرق سوریه بر اساس توافق عبدی-شرع حاصل نشده، سلاح زمین بگذارد.»
شایان ذکر است، مظلوم کوبانی، فرمانده SDF، روز سهشنبه اعلام کرد که ارتباط با دولت موقت سوریه همچنان ادامه دارد و از «وحدت سوریه با یک ارتش و یک پرچم» حمایت میکند، و خواهان تمرکز برخی نهادهای حاکمیتی در دمشق است. او در گفتوگو با شبکه دولتی العربیه عربستان تأکید کرد که SDF قصد دارد از طریق راهحل سیاسی و در قالب یک ارتش جدید سوری، بخشی از آن شود؛ البته به شرطی که حقوق آنها در قانون اساسی تضمین شود.
نماینده سازمان ملل، پدرسن، نیز روز دوشنبه اذعان کرد که «چالشهایی» در مسیر اجرای توافق عبدی-شرع وجود دارد و از هر دو طرف خواست با سازش و ایجاد اعتماد، برای دستیابی به هدف مشترک یعنی اجرای کامل توافق تا پایان سال، تلاش کنند. او اشاره کرد که مقدمات برگزاری جلسهای سطحبالا بین دو طرف در پاریس برای پیشبرد مذاکرات در حال انجام است.
منبع: روداو
نظر شما