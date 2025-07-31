بە گزارش کردپرس «نیچیروان ادریس بارزانی» رئیس اقلیم کُردستان عراق، در پیامی اعلام کرد: امروز، چهل و دو سال از جنایت سهمگین «انفال» هشت هزار هممیهن بیگناه بارزانی میگذرد؛ در این یادبودِ غمگین، در برابر جان و روح پاک آنها سر تعظیم فرود میآوریم و در اوجِ احترام و وفاداری یادشان را گرامی میداریم.
در ادامه این پیام رئیس اقلیم کُردستان آمده است: «انفال» بارزانیها توسط رژیم بعث عراق، ادامه زنجیرهای جنایت برای شکست دادن ملت کُردستان و قتلوعام و نیز کشتارِ جمعی آنها صورت میگرفت، ولی در برابر مقاومت و تسلیمنشدن کُردستانیها با شکست مواجه شد و به لکهای سیاه بر پیشانی عوامل آن جنایت تبدیل شد.
در بخش دیگری از پیام بارزانی ذکر شده است: مادران، خواهران، همسران و خانواده بارزانیها بعد از این جنایت، در بدبختی و فلاکت بیانتهایی زندگی را سپری کردند و مجبور شدند با تنگدستی، فقر و همچنین زندگی سخت و دشوار مقابله کنند. دستِ این مادران دلسوز را میبوسم که با محبت و دلسوزی که به این ملت و سرزمین دارند، فرزندان خود را تربیت و بزرگ کردند.
در ادامه این پیام رئیس اقلیم کُردستان آمده است: در این یادبود و بزرگداشت، بر پیگیری تمام حقوق قربانیان انفالِ بارزانیها و دیگر عملیاتهای ژینوساید «انفال» و همه قربانیان رژیم گذشته تأکید میکنیم. وظیفه حکومت عراق است هر چه که در توان دارد؛ انجام دهد و ضروری است برای برقراری عدالت و جبران خسارت به خانواده قربانیان به صورت جدی گام بردارد.
در بخش دیگری از پیام بارزانی ذکر شده است: با نگاه به گذشته، آزارها و تلخیهای آن به پند و عبرت و درسی برای همگان تبدیل شوند؛ تا همه اقوام و اقلیتهای عراق در کنار یکدیگر، در کمال آرامش و آسایش، زندگی مسالمتآمیزی داشته باشند و با احترام و قبول دیگری، به صورت صلحآمیز و شکوهمند، با آزادی و سرافرازی زندگی کنند و بی هیچگونه تفاوت و جانبداری؛ کشور، همه را دور هم جمع کند.
در بخش پایانی این پیام «نیچیروان بارزانی» آمده است: سلام به روح بلند انفالشدههای بارزانی و تمام شهیدان کُردستان، احترام و قدردانی به پیشگاه جوانمردانی که در اربیل و اطراف آن، به داد بارزانیهای درمانده رسیدند و آنها را یاری رساندند.
نیچیروان بارزانی
رئیس اقلیم کُردستان
