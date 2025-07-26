وزارت آموزش عالی عراق باید عذرخواهی کند/ ممنوعیت استفاده از زبان کردی مغایر قانون است

به گزارش کردپرس، آکادمی کُردی وابسته به دولت اقلیم کردستان با صدور بیانیه‌ای، تصمیم وزارت آموزش عالی عراق در خصوص ممنوعیت استفاده از زبان کردی در آزمون‌های دانشگاهی استان‌های کرکوک، موصل و دیاله را «نژادپرستانه» و «رسوایی‌» توصیف کرد و خواستار لغو فوری این تصمیم غیرقانونی و عذرخواهی رسمی از مردم کُرد شد.

پیش‌تر، وزارت آموزش عالی و پژوهش‌های علمی عراق طی دستوری اعلام کرد که برگزاری آزمون‌ها به زبان کردی در تمامی دانشگاه‌های دولتی و خصوصی مناطق مورد مناقشه، از جمله استان‌های کرکوک، موصل و دیاله ممنوع است.

مطابق این دستور، دانشگاه‌ها حق ندارند سؤالات امتحانی را به زبان کردی طراحی کنند و دانشجویان نیز اجازه ندارند پاسخ‌ها را به زبان مادری خود ارائه دهند. همچنین، هرگونه تخلف از این دستور با پیگرد قانونی مواجه خواهد شد.

در واکنش به این تصمیم، دکتر عمر نجم‌الدین اینجه، رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه کرکوک در گفت‌وگو با کردسات‌نیوز گفت: این دستورالعمل هم به دانشگاه کرکوک و هم به دانشگاه‌های موصل و دیاله ابلاغ شده و شامل تمام مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و خصوصی می‌شود.

او افزود: تصمیم وزارت آموزش عالی عراق در تضاد کامل با قانون اساسی کشور و قانون زبان رسمی شماره ۷ سال ۲۰۱۴ است. طبق این قوانین، زبان کردی در کنار زبان عربی یکی از دو زبان رسمی عراق است، نه زبان انگلیسی که در متن بخشنامه جایگزین کردی شده است.

دکتر نجم‌الدین تأکید کرد: دانشگاه یا دانشکده‌ای که برخلاف این دستورالعمل عمل کند، با پیگرد قانونی روبه‌رو خواهد شد، در حالی‌ که این تصمیم‌ خود بر پایه قانونی اشتباه و تفسیری تبعیض‌آمیز از قانون اتخاذ شده است.