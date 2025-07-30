بافل طالبانی: حملات پهپادی تهدیدی جدی است و باید متوقف شود

به گزارش کردپرس، دفتر اطلاع‌رسانی رئیس اتحادیه میهنی کردستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که بافل طالبانی در مقر دفتر سیاسی این حزب در اربیل، میزبان هیئتی بلندپایه از بریتانیا به ریاست ادوارد آلگرن، مشاور ارشد بریتانیا در امور خاورمیانه و شمال آفریقا بود.

در این دیدار، دو طرف درباره تحولات امنیتی اقلیم کردستان و عراق، هماهنگی میان نیروهای پیشمرگه و ارتش عراق و همکاری با متحدان بین‌المللی گفت‌وگو کردند و بر لزوم تقویت روابط امنیتی و نظامی تأکید شد.

بافل طالبانی ضمن قدردانی از نقش بریتانیا در حمایت از نیروهای پیشمرگه و مبارزه با داعش گفت: «تهدیدات تروریستی در عراق و منطقه همچنان باقی است و ما به استراتژی و برنامه‌ای تازه برای مقابله با چالش‌های امنیتی نیاز داریم.»

در بخش دیگری از این دیدار، طالبانی با اشاره به حملات پهپادی اخیر که زیرساخت‌های اقتصادی اقلیم را هدف قرار داده‌اند، هشدار داد: «این یک تهدید بزرگ است که باید با آن مقابله شود؛ نباید اجازه دهیم آرامش اقلیم برهم بخورد.»

در ادامه این بیانیه آمده است که گفت‌وگو درباره تحولات سوریه نیز بخشی از نشست بود و رئیس اتحادیه میهنی کردستان، بر حمایت از ثبات این کشور و حفاظت از حقوق همه اقشار، به‌ویژه کردها، تأکید کرد.