بە گزارش کردپرس سفین دزەیی، مسئول دفتر روابط خارجی اقلیم کردستان، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: «قراردادهای انرژی که اقلیم کردستان در واشنگتن امضا کرده، متأسفانه هدف پهپادهایی قرار گرفتهاند که اخیراً به میادین نفتی حمله کردهاند.»
بە نوشتۀ شبکه رسانهای رووداو، در این ماه ۲۰ حمله پهپادی به اقلیم کردستان انجام شده که ۷ مورد آن به میادین نفتی بوده است. به گفته عزیز احمد، معاون مدیر دفتر رئیس دولت اقلیم کردستان، این حملات باعث شده اقلیم کردستان حدود ۲۰۰ هزار بشکه از تولید نفت خود را از دست بدهد.
مسئول دفتر روابط خارجی اظهار داشت: «حملات پهپادی بهطور قابلتوجهی سطح تولید نفت اقلیم کردستان را کاهش داده و امیدواریم دیگر تکرار نشوند.»
درباره سفرشان به واشنگتن، سفین دزەیی اشاره کرد: «با مقامات دولتی و اعضای کنگره دیدار کردیم و بر روابط دوجانبه و تحولات منطقه تأکید کردیم. همچنین روابط بین اربیل و بغداد و اربیل و واشنگتن را بررسی کردیم، با این امید که روابط بین اربیل و واشنگتن در چهار سال آینده تقویت شود.»
به گفته سفین دزەیی، «مشکلات بین اربیل و بغداد، بهویژه مسئله حقوق [کارمندان]، مورد نگرانی همه دوستان و آمریکا بوده است. سفارت [آمریکا] نیز همیشه برای حلوفصل این مسائل فعال بوده و همانطور که میدانیم، وزیر خارجه آمریکا با نخستوزیر عراق در این باره تماس گرفته است.»
در تاریخ ۱۹-۰۵-۲۰۲۵، در مراسمی ویژه در واشنگتن با حضور مسرور بارزانی، نخستوزیر، دولت اقلیم کردستان دو قرارداد در زمینه انرژی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار با دو شرکت شناختهشده آمریکایی، وستن زاگرس و HKN Energy، امضا کرد.
در پاسخ به دیار کورده، مسئول دفتر رووداو در واشنگتن، سفین دزئی گفت: «آمریکا از این قراردادها استقبال کرده و از حملات و چالشها نگران است. ما نیز درخواست سیستم دفاعی کردهایم، نه فقط برای شرکتها، بلکه برای اقلیم کردستان و کل عراق.»
مسئول دفتر روابط خارجی اقلیم کردستان افزود که سفارت و کنسولگری آمریکا در بغداد و اربیل از دیدارهای بین اقلیم کردستان و دولت فدرال آگاه هستند و حتی «چندین بار خودشان نیز مشارکت داشتهاند. آنها ما را به توافق تشویق میکنند. ما همیشه خواستههای بغداد را اجرا کردهایم.»
سفین دزەیی گفت: «اغلب مسائل به کمیتههای فنی، مالی و حقوقی ارجاع داده میشوند. آنها کار خود را انجام میدهند و تنها تصمیم سیاسی باقی میماند. حتی دادگاه فدرال نیز حکم داده که حقوق [کارمندان] نباید وارد کشمکشهای سیاسی شود. پرداخت حقوق ماه پنجم نیز نتیجه گفتوگوها بود، بنابراین امیدواریم این گفتوگوها ادامه یابد.»
در ۱۷ می امسال، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان، به دعوت رسمی آمریکا به واشنگتن سفر کرد. سفین دزەیی اظهار داشت: «سفر کنونی ما به واشنگتن برای پیگیری نتایج سفر ماه می نخستوزیر اقلیم کردستان است.»
