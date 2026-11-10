انفجار و آتش‌سوزی در کارخانه آهن و فولاد هاباش در ازمیر، جان ۱۷ کارگر را گرفت و دست‌کم ۱۴ نفر را زخمی کرد. ساعاتی پس از حادثه، برادر یکی از قربانیان مقابل کارخانه خودسوزی کرد و با جراحات شدید به بیمارستان انتقال یافت. شش نفر نیز در ارتباط با انفجار بازداشت شدند.

به گزارش کردپرس، انفجار حدود ساعت ۱۲ ظهر دوشنبه نهم نوامبر در بخش فولادسازی کارخانه هاباش در محله بوزکوی رخ داد و آتش‌سوزی گسترده‌ای را در پی داشت. شدت انفجار به اندازه‌ای بود که صدای آن در مناطق اطراف شنیده شد و دود غلیظی بر فراز کارخانه شکل گرفت.

نیروهای آتش‌نشانی، اورژانس، پلیس و سازمان مدیریت حوادث و شرایط اضطراری ترکیه (AFAD) به محل اعزام شدند. عملیات خاموش‌کردن آتش و جست‌وجوی کارگران گرفتار در محل ساعت‌ها ادامه یافت و تیم‌های امدادی شهرستان‌های اطراف و استان مانیسا نیز در آن مشارکت کردند.

براساس تازه‌ترین گزارش رسانه‌های ترکیه، ۱۷ کارگر در این حادثه جان باختند و ۱۴ نفر زخمی شدند. گزارش‌ها درباره تعداد مجروحان در ساعات نخست متفاوت بود و شمار آنان بین ۱۲ تا ۱۵ نفر اعلام شد. آخرین گزارش خبرگزاری دمیراورن، شمار مجروحان را ۱۴ نفر اعلام کرد که وضعیت یکی از آنان وخیم بود.

دو روایت اولیه از علت انفجار

سلیمان البان، استاندار ازمیر، گفت بررسی‌های اولیه نشان داد حادثه هنگام تعویض یک دیگ و انجام عملیات تعمیر و نگهداری رخ داد. به گفته او، جرثقیل سقفی سقوط کرد و قطعات و تجهیزات حمل‌شده به داخل کوره قوس الکتریکی افتادند؛ اتفاقی که انفجار در بخش فولادسازی را در پی داشت.

ودات ایشیک‌خان، وزیر کار و تأمین اجتماعی ترکیه، نیز اعلام کرد براساس یافته‌های اولیه، سقوط تجهیزات هنگام تعمیرات موجب قطع‌شدن لوله‌های گاز طبیعی و اکسیژن و وقوع انفجار شد. بااین‌حال، مقام‌های ترکیه تأکید کردند تعیین علت قطعی حادثه و وجود هرگونه قصور به پایان بررسی‌های فنی و قضایی موکول شده است.

ایشیک‌خان گفت: «هنوز برای اظهارنظر قطعی بسیار زود است. پس از پایان بازرسی‌ها، درباره قصور یا مسئولیت احتمالی افراد توضیحات لازم ارائه خواهد شد.»

کارخانه هاباش نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد حادثه هنگام عملیات تعمیر و نگهداری برنامه‌ریزی‌شده در یکی از کوره‌های قوس الکتریکی رخ داده و این شرکت برای روشن‌شدن علت انفجار با نهادهای رسمی همکاری می‌کند.

خودسوزی مقابل کارخانه

ساعاتی پس از انفجار، مردی ۴۰ساله که پیش‌تر سال‌ها به‌عنوان راننده کامیون در کارخانه هاباش کار کرده بود، مقابل ورودی کارخانه خودسوزی کرد. نیروهای امدادی پس از ارائه کمک‌های اولیه، او را با جراحات شدید به بیمارستان انتقال دادند.

روزنامه اورنسل گزارش داد این فرد برادر یکی از کارگرانی بود که در انفجار جان باختند. تا زمان انتشار این خبر، مقام‌های رسمی اطلاعات تازه‌ای درباره وضعیت درمانی او منتشر نکرده‌اند.

شش نفر بازداشت شدند

دادستانی کل اعلام کرد تحقیقات قضایی درباره انفجار با مشارکت چهار دادستان و گروهی از کارشناسان فنی آغاز شد. براساس یافته‌های اولیه، شش نفر که احتمال داده می‌شود در وقوع حادثه مسئولیت یا قصور داشته باشند، بازداشت شدند.

وزارت کشور ترکیه نیز دو بازرس ارشد را مأمور بررسی ابعاد اداری حادثه کرد. وزارت کار و تأمین اجتماعی نیز دو بازرس ارشد کار را برای بررسی مقررات ایمنی، شرایط تعمیرات و مسئولیت‌های احتمالی مدیریت کارخانه به محل فرستاد.

صدور دستور منع انتشار

دادگاه کیفری در چارچوب پرونده دادستانی، دستور منع انتشار مطالب مربوط به تحقیقات این حادثه را صادر کرد. شورای عالی رادیو و تلویزیون ترکیه (RTÜK) دلیل این تصمیم را جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست، حفظ نظم عمومی و ادامه سالم تحقیقات اعلام کرد و از رسانه‌ها خواست به این حکم پایبند باشند.

کارخانه هاباش یکی از مراکز بزرگ تولید آهن و فولاد ترکیه است و ظرفیت تولید سالانه آن حدود ۴.۵ میلیون تن اعلام شده است. انفجار روز دوشنبه یکی از مرگ‌بارترین حوادث صنعتی سال‌های اخیر ترکیه به شمار می‌رود. تحقیقات درباره علت دقیق حادثه، رعایت استانداردهای ایمنی و مسئولیت مدیران و پیمانکاران کارخانه ادامه دارد.