کورتولموش: سلاح را باید در ذهنتان ترک کنید نه فقط روی زمین

نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه، در سخنانی گفت روند جاری برای حل مسئله کُرد را نمی‌توان تنها به کنارگذاشتن سلاح‌ها، خلع سلاح و انحلال PKK محدود کرد؛ هدف گسترده‌تر این روند باید فراهم‌کردن زمینه همزیستی، وحدت و صلح میان مردم ترکیه و منطقه باشد.

به گزارش کردپرس، نعمان کورتولموش در کنفرانس «جست‌وجوی یک قرارداد اجتماعی منطقه‌ای جدید در خاورمیانه» سخنرانی کرد. این کنفرانس با همکاری مرکز مطالعات خاورمیانه ترکیه (ORSAM) و برنامه نظم جهانی دانشگاه آکسفورد در آنکارا برگزار شد.

کورتولموش روندی را که دولت ترکیه آن را «ترکیه بدون تروریسم» و جنبش کُردی آن را «صلح و جامعه دموکراتیک» می‌نامد، موفق ارزیابی کرد و گفت: «این مسئله فقط کنارگذاشتن سلاح‌ها یا خلع سلاح و انحلال یک سازمان نیست.»

او ادامه داد: «وقتی به اصل مسئله نگاه می‌کنیم، هدف این است که مردمی که بیش از یک قرن در نتیجه سیاست‌های امپریالیستی در منطقه پراکنده شده‌اند، بار دیگر گرد هم آیند و راه زندگی مشترک، اتحاد و همبستگی برای آنان باز شود.»

رئیس مجلس ترکیه گفت دولت این روند را با «حسن‌نیت، صداقت و عقلانیت دولتی» آغاز کرده و تاکنون فاصله قابل‌توجهی را پیموده است.

کورتولموش روند کنونی را «مدل ترکیه» نامید و مدعی شد این روند در مقایسه با نمونه‌های حل مناقشه در دیگر کشورها، سریع‌تر و سالم‌تر پیش رفته است.

او گفت: «ترکیه در مدت حدود دو سال به مرحله‌ای رسیده است که کشورهای دیگر برای رسیدن به آن هشت یا ۹ سال زمان صرف کرده‌اند. البته هنوز گام‌هایی وجود دارد که باید برداشته شوند.»

کورتولموش ابراز امیدواری کرد تجربه ترکیه در آینده در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی جهان به‌عنوان الگویی برای حل مناقشات بررسی شود.

او این روند را «بزرگ‌ترین پروژه قرن دوم جمهوری» توصیف کرد و گفت: «بزرگ‌ترین مشکل قرن نخست جمهوری ترکیه مسئله تروریسم بود. اراده‌ای که برای پایان‌دادن به این مسئله شکل گرفته، آغازگر بزرگ‌ترین پروژه قرن دوم جمهوری خواهد بود.»

مجلس ناظر روند خواهد بود

رئیس مجلس ترکیه تأکید کرد روند کنونی طرحی نیست که در پایتخت کشورهای دیگر تهیه و به ترکیه تحمیل شده باشد، بلکه براساس تجربه‌های تاریخی، سیاسی و اجتماعی خود ترکیه شکل گرفته است.

او گفت مجلس ترکیه نقش اصلی را در کنترل و نظارت بر این روند برعهده دارد و افزود: «ناظر این روند به نمایندگی از ملت، خود مجلس ملی کبیر ترکیه و نهادهای این کشور هستند.»

کورتولموش پیش‌تر نیز اعلام کرده بود که قرار است یک کمیسیون نظارتی با مشارکت احزاب سیاسی در مجلس تشکیل شود تا اجرای مراحل مختلف روند، اقدامات دولت و قوانین مرتبط را پیگیری کند.

کورتولموش با تأکید بر اینکه کنارگذاشتن سلاح‌ها به‌تنهایی برای دستیابی به صلح پایدار کافی نیست، خواستار تغییر زبان سیاسی و کنارگذاشتن رویکردهای تبعیض‌آمیز و جدایی‌افکنانه شد.

او گفت: «کنارگذاشتن سلاح‌هایی که در دست‌هاست کافی نیست؛ سلاح‌های موجود در ذهن‌ها نیز باید کنار گذاشته شوند. زبان مورد استفاده باید اصلاح شود و نباید زمینه‌ای برای تبعیض یا جدایی‌طلبی فراهم شود.»

به گفته او، با خارج‌شدن سلاح از عرصه سیاسی، فضای فعالیت دموکراتیک گسترده‌تر می‌شود و مطالبات شهروندان می‌تواند از طریق سیاست قانونی و نهادهای جامعه مدنی مطرح شود.

کورتولموش همچنین گفت آرامش و ثبات ترکیه را نمی‌توان جدا از وضعیت سوریه، عراق و دیگر کشورهای منطقه ارزیابی کرد.

او اظهار داشت: «هیچ کشوری در این منطقه نمی‌تواند به‌تنهایی خود را از درگیری و تروریسم رها کند. تحولات سوریه بر عراق و لبنان تأثیر می‌گذارد و تحولات عراق نیز مستقیماً ترکیه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.»

رئیس مجلس ترکیه افزود هدف «منطقه عاری از تروریسم» تنها یک انتخاب سیاسی نیست، بلکه از نظر دولت ترکیه ضرورتی منطقه‌ای محسوب می‌شود. او تأکید کرد به‌جز نیروهای رسمی دولت‌ها، هیچ گروه مسلح غیردولتی نباید در منطقه سلاح در اختیار داشته باشد.

کورتولموش در پایان گفت روند کنونی هنوز به پایان نرسیده و اقدامات دیگری باید انجام شود، اما ابراز اطمینان کرد که دولت و مجلس ترکیه آن را ادامه خواهند داد.