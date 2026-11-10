کاهش چهار درصدی تلفات تصادفات در کردستان/۲۴۶ نفر جان باختند

به گزارش کرد پرس، بهزاد غضنفری پور در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: بر اساس آمارهای ثبت شده در پزشکی قانونی استان، از مجموع جان باختگان حوادث رانندگی در نیمه نخست امسال، ۲۰۲ نفر در محورهای برون شهری، ۲۸ نفر در محدوده های درون شهری و ۱۶ نفر در جاده های روستایی جان باخته اند.

وی افزود: در این مدت چهار هزار و ۵۰۳ نفر نیز به دلیل مصدومیت ناشی از تصادفات به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند که سه هزار و ۲۳۸ نفر مرد و یک هزار و ۲۶۵ نفر زن بوده اند.

مدیرکل پزشکی قانونی کردستان با اشاره به مقایسه آمار تلفات رانندگی با مدت مشابه سال گذشته گفت: شمار جان باختگان تصادفات از ۲۵۶ نفر در نیمه نخست سال گذشته به ۲۴۶ نفر در سال جاری رسیده که کاهش ۱۰ نفری و حدود چهار درصدی را نشان می دهد.

غضنفری پور ادامه داد: شمار مصدومان حوادث رانندگی نیز از چهار هزار و ۶۱۷ نفر در نیمه نخست سال گذشته به چهار هزار و ۵۰۳ نفر در سال جاری کاهش یافته که بیانگر افت ۱۱۴ نفری و حدود ۲.۵ درصدی است.

وی در ادامه به آمار سایر حوادث منجر به فوت در استان اشاره کرد و گفت: در نیمه نخست امسال ۲۸ نفر شامل ۲۱ مرد و هفت زن بر اثر غرق شدگی جان خود را از دست دادند.

مدیرکل پزشکی قانونی کردستان افزود: در همین مدت چهار مرد بر اثر برق گرفتگی و ۲ مرد به دلیل گازگرفتگی فوت کردند.

وی با اشاره به تلفات ناشی از سوختگی نیز اظهار کرد: ۱۱ نفر شامل هفت مرد و چهار زن در این مدت بر اثر سوختگی جان باختند.