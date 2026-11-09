پیکرهای ۹ شهروند ایرانی که بر اثر برخورد یک مینی‌بوس مسافربری با کامیون در جاده وان–اوزالپ جان باختند، پس از شناسایی و تکمیل مراحل قانونی به ایران انتقال یافت.

به گزارش کردپرس، رسانه‌های ترکیه روز یکشنبه هشتم نوامبر اعلام کردند که هویت تمامی جان‌باختگان حادثه جاده وان–اوزالپ مشخص شده است. قربانیان این سانحه پنج زن و چهار مرد و همگی شهروند ایران بودند.

این تصادف شامگاه شنبه هفتم نوامبر در کیلومتر ۴۹ جاده اوزالپ–سارای در استان وان رخ داد. در این حادثه، یک مینی‌بوس مسافربری با پلاک ایران به شماره «65 AB 239» با کامیونی به شماره «01 FF 584» برخورد کرد.

پس از اعلام حادثه، نیروهای ژاندارمری، پلیس، سازمان مدیریت حوادث و شرایط اضطراری ترکیه (AFAD)، واحد امداد پزشکی UMKE، اورژانس و آتش‌نشانی به محل اعزام شدند. شدت برخورد به اندازه‌ای بود که هر دو خودرو به‌شدت آسیب دیدند و مسیر برای مدتی به روی تردد بسته شد.

اوزان بالجی، استاندار وان، پس از حضور در محل حادثه گفت: «براساس بررسی‌های اولیه، بارندگی شدید و لغزندگی سطح جاده در وقوع این تصادف مؤثر بوده است.» او تأیید کرد که پنج زن و چهار مرد در این حادثه جان باختند و پنج نفر دیگر، شامل سه زن و دو مرد، مصدوم شدند.

پیکر جان‌باختگان پس از انتقال به سردخانه مرکز پزشکی دورسون اوداباش دانشگاه یوزونجو ییل وان، از سوی بستگانشان شناسایی شد. سرپرست سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در وان و یکی دیگر از مقام‌های کنسولی ایران نیز با حضور در این مرکز، روند شناسایی و انتقال پیکرها را پیگیری کردند.

پس از انجام کالبدشکافی و تکمیل مراحل قضایی و اداری، پیکرهای جان‌باختگان با سه خودروی ویژه شهرداری کلان‌شهر وان به گذرگاه مرزی کاپی‌کوی منتقل و از آنجا به شهر خوی تحویل داده شد. برای انتقال خانواده‌های قربانیان نیز دو دستگاه مینی‌بوس اختصاص یافت.

براساس تازه‌ترین گزارش‌ها، سه نفر از پنج مصدوم حادثه پس از دریافت خدمات درمانی از بیمارستان مرخص شدند. درمان دو مصدوم دیگر ادامه دارد و وضعیت عمومی آنان مساعد اعلام شده است.

خبرگزاری دمیراورن ترکیه همچنین گزارش داد راننده کامیون دخیل در این حادثه از سوی نیروهای ژاندارمری ترکیه بازداشت شده است. تحقیقات قضایی و فنی برای تعیین دقیق نحوه وقوع تصادف و میزان مسئولیت رانندگان ادامه دارد.

پس از پایان بررسی‌های کارشناسی، خودروهای آسیب‌دیده از محل خارج و جاده اوزالپ–سارای پاک‌سازی و به‌طور کامل بازگشایی شد.