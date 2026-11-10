دستگیری دو متهم اقتصادی در کردستان/از زمین خواری ۳ هزار میلیارد ریالی تا کلاهبرداری ۱۰۰ میلیاردی

سرویس کردستان - فرمانده انتظامی کردستان از دستگیری ۲ متهم اقتصادی در استان خبر داد که یکی از آنها به اتهام تصرف غیرقانونی اراضی دولتی به ارزش سه هزار میلیارد ریال تحت تعقیب بود و دیگری با کلاهبرداری از طریق صدور چک های جعلی و بلامحل در معاملات خرید دام، بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال به شهروندان خسارت وارد کرده بود.

به گزارش کرد پرس، سردار یحیی الهی در تشریح جزئیات این خبر به خبرنگاران، گفت: در پی وصول نیابت قضایی از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنندج درباره پرونده زمین خواری و تصرف عدوانی اراضی دولتی، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی های اولیه نشان داد متهم با استفاده از شگردهای متقلبانه، اقدام به تصرف غیرقانونی اراضی دولتی در یکی از استان های کشور کرده است.

فرمانده انتظامی کردستان با اشاره به متواری بودن متهم بیان کرد: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و پیگیری های مستمر، مخفیگاه وی را در یکی از محلات شهر سنندج شناسایی و در عملیاتی هدفمند دستگیر کردند.

سردار الهی ارزش اراضی دولتی مورد تصرف در این پرونده را بیش از سه هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: متهم پس از دستگیری به همراه پرونده برای رسیدگی قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

دستگیری کلاهبردار ۱۰۰ میلیارد ریالی پس از سه سال فرار

فرمانده انتظامی کردستان در ادامه از دستگیری فردی خبر داد که با سوءاستفاده از معاملات خرید و فروش دام و ارائه چک های جعلی و بلامحل، بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده بود.

وی اظهار کرد: در پی دریافت گزارش هایی درباره فعالیت این فرد در زمینه خرید احشام و پرداخت چک های فاقد اعتبار، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه متهم با جلب اعتماد فروشندگان دام، احشام آنان را خریداری و در مقابل چک های جعلی یا فاقد موجودی تحویل می داد، افزود: تاکنون ۱۰ تا ۱۵ نفر از شهروندان در چند استان کشور به عنوان شاکی این پرونده شناسایی شده اند.

سردار الهی با اشاره به اینکه متهم حدود سه سال به دلیل ارتکاب این جرائم متواری بود، گفت: این فرد با اقدامات تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی، هنگام تلاش برای ارتکاب کلاهبرداری مجدد شناسایی و دستگیر شد.

وی یادآور شد: متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی و رسیدگی به شکایت های مطرح شده در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفته است.

فرمانده انتظامی کردستان در پایان به شهروندان توصیه کرد در معاملات، به ویژه خرید و فروش دام و احشام، پیش از تحویل کالا از اصالت چک و اعتبار حساب صادرکننده اطمینان حاصل کنند و از واگذاری کالا پیش از وصول قطعی وجه معامله خودداری کنند.